– Han trigges av duellen med Klæbo

Erik Valnes og Johannes Høsflot Klæbo hadde to helt ulike veier til toppen.

Påsken 2013 var akkurat unnagjort da 16-åringene Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes skulle konkurrere mot andre juniorer på Sjusjøen. 10 km fri teknikk ventet. Det ble et slit. Valnes kom i mål på 81. plass. Klæbo ble nummer 108, over to og et halvt minutt bak Simen Hegstad Krüger.

Valnes går litt på ski som en underdog Petter Skinstad

De to 96-modellene hadde åpenbart talent, men resultatene var ikke mye å skryte av. 16 gutter fra samme årskull gikk fortere enn Valnes. 24 var bedre enn Klæbo.

Et år seinere begynte Klæbo å vinne juniorrenn. Mange juniorrenn. Valnes slet med sykdom og hadde noen sporadiske topp 10-plasseringer. I 2016 herjet Klæbo i junior-VM i rumenske Rasnov. Valnes var ikke god nok for troppen.

Ferrari og skilpadde

Klæbo tok seniorklassen med storm seinere det året. Valnes hadde flere plasseringer utenfor topp 100 i Skandinavisk Cup. Der Klæbo utviklet seg i Ferrari-tempo fra han var 16 til 18, måtte Valnes smøre seg med tålmodighet. Mye tålmodighet.

Det kan være demotiverende å se at andre gutter i samme årskull ta kjempesteg. Slik var det ikke for Valnes. Snarere tvert imot.

– Det var artig å se at 96-årgangen var så sterk da vi ble seniorer. Plutselig var Klæbo i verdenstoppen. Det var motiverende å se at en man hadde konkurrert med bare noen måneder tidligere plutselig være best i verden, forteller Valnes til TV 2.

– Klæbo hoppet inn i 18-årsklassen og var dritgod. Han var best i Norge som junior. Så tok han enda et steg opp i verdenseliten som førsteårs senior. Vi mer normale går trappen. Det har blitt en litt annen inngang for meg og de fleste andre, humrer Sørreisa-karen.

Fem år seinere er duoen Norges heteste gullkandidater på VM-sprinten.

– Målet er medalje. Da kan jeg like godt si at jeg skal kjempe om gullet, sier Valnes.

– Trigges av duellen

TV 2-ekspert Petter Skinstad tror Valnes er skrubbsulten før Klæbo-duellen i VM.

– Jeg tror absolutt Valnes trigges av duellen med Klæbo. Begge tilhører 96-generasjonen, en veldig sterk generasjon. Mens Klæbo ble veldig, veldig god tidlig, har Valnes gått den mer tradisjonelle utviklingstrappen. Det har vært to ulike veier til toppen, og det gir jo litt ekstra krydder til duellen, sier Skinstad.

– Man blir en underdog hele veien. Valnes går litt på ski som en underdog også. Det ser ut som han har noe å bevise i hvert stavtak, fortsetter Skinstad.

TOK ROTTA PÅ KLÆBO: Erik Valnes parkerte Johannes Høsflot Klæbo på oppløpet i Ruka. Foto: Tomi Hänninen / BILDBYRÅN

– Helt jævlige forhold

Valnes har hatt en trøblete inngang til VM. I Falun falt han både på 15 km klassisk og i sprintfinalen.

– Jeg har ikke sovet om nettene siden Falun. Jeg har ikke sovet noe mer etter at jeg kom til Oberstdorf og så forholdene her. Forholdene her er helt jævlige, konkluderer 24-åringen.

At sprinten ble flyttet frem noen timer vil gjøre løypen fastere. Likevel er sannsynligheten stor for at det blir slush utover dagen.

– Taktikken blir den samme. Det går litt på instinkt. Men man må kanskje disponere litt annerledes. Med faste forhold kan jeg gå det jeg makter fra start til mål. Her i Oberstdorf er man omtrent nede på torven om man vil for mye og tar for hardt i. Man må være litt kattemyk og smyge seg frem i den løse snøen, analyserer Valnes.

Han vet i hvert fall hva han må unngå.

– Man får en dusj av sørpe fra bakskiene til han foran om man ligger for tett. Jeg har ikke ikke så lyst til å gå den siste bakken uten pust og med snøklumper i halsen. Det blir et nytt element, sier sprinteren.