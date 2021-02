Bekrefter kjæreste

Tirsdag la influenseren ut et innlegg på Instagram med et rødt hjerte-emoji som fikk flere av følgerne til å reagere med kjærlige kommentarer.

Til God kveld Norge bekrefter Youtuberen at hun er i et forhold.

– Jeg har det veldig bra for tiden. Det stemmer at jeg har fått meg kjæreste og vi har blitt enige om at navnet hans holdes privat, da han ikke ønsker å være en offentlig person, skriver 21-åringen i en melding.

Baller er en av Norges størse Youtubere med over 100.000 abonnenter. Hun ble for alvor kjent da hun var deltaker i fjorårets Farmen kjendis og i dag har hun 150 tusen følgere på Instagram.

I fjor ble det kjent at det var slutt mellom Baller og ekskjæresten.

«Håper virkelig at dere respekterer at det er sårt og vanskelig, og at jeg ikke kommer til å snakke noe eller svare på noe rundt det», skrev hun om bruddet den gang.