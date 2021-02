Her spiser musikkanmelderen pannebåndet til TIX etter totalslakt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Under «Debatten» på NRK1 ble musikkanmelder Anders Grønneberg sett seg nødt til å spise sine ord etter krass uttalelse mot artist TIX.

Andreas Haukeland (Tix), stakk av med seieren under MGP-finalen lørdag med vinnerlåten «Fallen Angel».

I forkant av finalen har Haukeland fått hard medfart for låta, som ble beskrevet av Dagbladets musikkanmelder som «hjelpeløs» og av NRKs anmelder som noe «reinspikka søppel».

«Jeg skal spise Tix-pannebåndet, på en seng av knuste glasskår fra brillene hans, dersom han vinner MGP-finalen», skrev Dagbladets anmelder Anders Grønneberg i anmeldelsen der han gav låten ener på terningen.

Under «Debatten» på NRK, ble han nødt til å gjøre nettopp dette - spise Tix-pannebåndet, tilberedt av Dagbladets matredaktør Christopher Sjuve.

Møttes til debatt

Musikkanmelderne har også vært i hardt vær etter at MGP-bidrag ble slaktet.

Tirsdag kveld stilte Haukeland opp sammen med Grønneberg og flere musikkanmeldere på «Debatten» for å diskutere funksjonen til en musikkanmelder. Her stilte seg spørsmålet om det er det kun låten som skal anmeldes eller hele artisten.

– Jeg er her i dag fordi jeg tror Anders egentlig er en fin fyr, men det virker ikke sånn i offentligheten, sier Haukeland.

Grønneberg har stått på sitt selv etter seieren og uttalte følgende til TV 2 etter finalen: «At én millioner fluer liker dritt, betyr ikke at dritt er bra. Jeg står for mine meninger, men ønsker Tix lykke til.»

Tilbudt å slippe

Videre i debatten henviser debattlederen til anmeldelsen av låta til Melodi Grand Prix-artist Ane Finnstad (29), som går under artistnavnet Ane.Fin, hvor det sto:

«Hva med å grine litt på Lindmo?». Haukeland mener anmeldelsene grenser til åpenbar mobbing og et stikk til han som selv grein på Lindmo.

– Slike holdninger, er nettopp grunnen til at det er så vanskelig for gutter, særlig gutter å snakke om følelser. Det forsterker det stigmaet, sier Tix under Debatten hvorav Grønneberg svarer:

– Jeg unner ingen psykisk smerte, det har sikkert de fleste av oss opplevd. Det handler ikke om det.

Haukeland forteller videre at han ikke tror Grønneberg skiller mellom artist og person og ikke vet hva som er bra musikk og ikke.

– Jeg må henge «bjella på kua», jeg må beskrive artisten. Da skriver jeg det jeg tenker om Tix, svarer Grønneberg.

Haukeland tilbyr Grønneberg å ikke spise pannebåndet, men anmelderen ønsker å stå for det han har sagt.

