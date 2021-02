De har kjøpt katta i sekken

Vi omtaler et dårlig kjøp som «å kjøpe katta i sekken». Etter elleve sesonger i Team Sky/Ineos (2010-2020), var tiden for Froome i det britiske superlaget over. Med det stjernespekkede mannskapet til Ineos var det ikke plass til Froome, som ikke hadde gitt opp tanken om å bli den femte rytteren i historien med fem triumfer i Tour de France.

Froome er og blir et «katta i sekken»–prosjekt Johan Kaggestad

«Den hvite kenyaner» ble han opprinnelig kalt i sykkelfeltet. Fordi han vokste opp i Kenya hvor han ble introdusert til syklingen av David Kinjah, en virkelig ildsjel blant kenyanske sykkelungdommer. En liten sykkelklubb utenfor Sandnes, Bogafjell SK, har i flere år hatt god kontakt med Kinjah, og blant annet bidratt med sykkelutstyr til kenyanerens utviklingsprosjekt.

PÅ JAKT ETTER GAMMEL STORHET: Chris Froome har ikke fått det til å stemme de siste årene. Foto: Giuseppe Cacace

Froome viste etter hvert sitt talent, og til tross for dårlig utstyr var resultatene så lovende at britenes sykkelguru - Sir Dave Brailsford - fattet interesse etter å ha sett Froome delta i Samveldelekene i Melbourne for Kenya.

Han kjørte også U23-VM for Kenya i Salzburg samme år. Med en uheldig start der han veltet ned fra startrampen. Froome valgte å kutte økonomistudiene som var påbegynt i Sør-Afrika, er hans far bodde. I stedet for å sitte bøyd over bøkene på lesesalen, ble han tatt opp som elev ved The World Cycling Center i Aigle i Sveits. Profesjonell ble han 22 år gammel. I 2008 fikk han sin Grand Tour-debut for Barloworld - i selveste Tour de France.

Team Sky ble laget fra og med 2010, og i 2011 kom gjennombruddet som Grand Tour-rytter. Da Lars Petter Nordhaug måtte melde forfall til Spania Rundt, ble Froome hentet inn på laget. Primært som hjelperytter for Bradley Wiggins. Etter en strålende hjelperytterjobb endte til slutt Froome som andremann bak Juan Jose Cobo. Nå gikk det ikke bedre for Cobo enn at han senere mistet seieren. 17. juli 2019 ble Froome tildelt seieren i rittet etter Cobos disk. Han ble faktisk den første britiske rytter som vant en Grand Tour.

GJENNOMBRUDDET: Froome viste muskler i Vueltaen i 2011. Foto: Juan Manuel Serrano Arce

Deretter kom triumfene på rekke og rad. Fire ganger vant Froome Tour de France (2013, 2015, 2016 og 2017). Giro d`Italia ble hans i 2018, og Vuelta a Espana vant han i 2011 og 2017. Tre triumfer har det også blitt i Criterium du Dauphine.

Alt så lyst ut i 2019 med tanke på å møte vel forberedt til starten på Tour de France, og et seriøst angrep for den femte seieren i rittet. Men, ingen trær vokser inn i himmelen. Ei heller for Froome. Under oppvarmingen til 4. etappe i Criterium du Dauphine mistet han balansen, og dunket rett inn i en betongvegg. En grusom velt i stor fart på temposykkelen. Hvilket endte med et komplisert brudd i lår beinet, brudd i albuen, og en rekke ribbeinsbrudd. Med en lang rekonvalesensperiode som resultat. Det er fremdeles usikkert om lårbeinet vil fungere 100 % tilfredsstillende igjen.

Team Ineos var i ferd med å bygge et nytt Grand Tour-lag, uten plass til den gamle mester. Men Israeel Start Up Nation kom på banen. Ifølge meldingene ville de bygge et lag som kunne hjelpe Froome til den femte Tour de France-seieren. Blant andre ble Dan Martin innkjøpt. Norske Carl Fredrik Hagen er også blant nysigneringene. Penger mangler tydeligvis ikke. Froome hadde en antatt lønn på ca. 70 millioner kroner på slutten i Ineos. Israelerne, støttet av kanadiske entrepenør-penger, ligger neppe like høyt, men jeg antar at Froomes lønn ligger i området 50 millioner kroner. Motiveres kjøpet av troen på at Froome igjen kan levere resultater på øverste hylle? Resultatene i fjor tyder ikke på en Froome tilbake i toppen. Spania Rundt ble fullført til 98. plass, og i Criterium du Dauphine endte han som nr. 71.

Froome har ikke vært med laget på treningsleir i Spania (Girona), men kjørt eget opplegg i Sør-California. Sikkert lurt med tanke på vinterens kuldeperioden i Katalonia. Men så var det resultatene. Som ikke er i nærheten av «best i bransjen». Og jeg tviler på om de kommer dit. Så med tanke på gode resultater er signeringen et bomskudd. Hva kan Froome brukes til? Han har masse erfaring som han kan overføre til de øvrige på laget. Som en mentor eller farsfigur for de som vil opp og frem. Det skal ikke undervurderes. Men som elitesyklist er og blir kjøpet av Froome et «katta i sekken»-prosjekt. Dessverre!