Mener musikkanmeldere har utspilt sin rolle

Etter at TIX vant Melodi Gran Prix med en sang flere musikkanmeldere ga terningkast en, så har det skapt flere reaksjoner. Gaute Ormåsen mener det ikke lenger er et behov for anmeldere.

– Jeg føler musikkanmeldere har utspilt sin rolle nå, konseptet er helt utdatert.

Det sier artist Gaute Ormåsen. Etter at flere norske musikkanmeldere ga terningkast én til sangen som endte opp med å vinne Melodi Gran Prix, har artisten engasjert seg.

– Hvis en anmeldelse skal være interessant så bør det være et minstekrav at anmelderen kjenner til sjangeren. Hvis man gir terningkast én til den sangen så er det helt åpenbart at man ikke er riktig mann for jobben.

Mer demokratisk

Også TIX selv sliter med å forstå poenget med musikkanmeldere i 2021.

– Tradisjonelt så kunne jo anmelderne si noe om hvilken musikk man skulle bruke masse penger på. Man måtte jo vite hvilken CD man skulle kjøpe.

TIX topper i dag Spotify, til tross for flere dårlige anmeldelser. Foto: Julia Marie Naglestad / Nrk

TIX mener dagens musikkmarkedet er bedre for alle.

– Nå er jo musikkanmeldere bare noen som vil mene noe. Men musikk er jo demokratisk. Man kan høre på hva man vil når man vil. Det er jo det som er så fint!

Musikk i kontekst

Sandeep Singh har jobbet som musikkanmelder både i Dagbladet og VG. Han tror musikkanmeldere er viktigere enn noen gang.

– Hvis man kun ser på anbefalingene til Spotify og musikkselskapene så får man ikke med seg hele bildet. Når det produseres så mye musikk som det gjør i dag så er det kjempe viktig å ha en uavhengig anmelder til å vise oss rundt i labyrinten.

Sandeep Singh tror dagens musikkmarked har behov for musikkanmeldere. Foto: Rune Blekken / TV 2

Singh mener musikkanmeldere ofte får ufortjent mye kritikk.

– Musikkanmeldelser handler om å sette musikk inn i kontekst. Det er akkurat det samme som litteratur- og filmanmeldere, men det er aldri noen som klager på de.

Radioprofilen tror flere har misforstått anmelderne sin oppgave.

– En anmelders jobb er ikke å se om en sang vil bli en økonomisk suksess. En anmeldelse er en subjektiv mening, ikke en fasit.

Yngre artister

Ormåsen syntes det er synd at anmeldere ikke benytter posisjonen sin til å bidra med noe positivt.

– Med riktige anmeldere så kunne de vært støttende til bransjen, men det er for mange cowboyer der ute som ikke ønsker alle vel.

Artisten frykter konsekvensene dersom holdningen til anmelderne fortsetter.

– Jeg, og tydeligvis TIX, har klart å stå i den dritten som har blitt skrevet om oss. Men vi kan ikke ta det for gitt at yngre artister har den selvtilliten til å komme seg gjennom det.