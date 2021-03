Internasjonalt etterlyst yacht-svindler utlevert fra Serbia og fengslet i Norge

Den nå varetektsfengslede nordmannen ble utlevert fra Serbia mandag i forrige uke. Politiet mener han har solgt luksusyachter for mange millioner kroner uten å levere dem til kjøperne.

54-åringen ble siktet og internasjonalt etterlyst for tre grove bedragerier i februar i fjor. Den 5. august ble han pågrepet i Beograd.

Frem til i forrige uke har han sittet varetektsfengslet i Serbia.

Forrige mandag ble han utlevert til Norge, og umiddelbart pågrepet av norsk politi ved ankomst til Gardermoen.

Tirsdag i forrige uke ble han varetektsfengslet i fire uker. Oslo tingrett begrunner fengslingen med hensyn til unndragelsesfare.

Retten mener det er konkrete og objektive holdepunkter for at det er sannsynlig at mannen vil rømme fra Norge dersom han slippes fri.

Solgte luksusbåter

De grove bedrageriene dreier seg om salg av tre store båter for til sammen rundt seks millioner kroner. Det er snakk om en Fairline 55, en Princess 45 og en for TV 2 tredje og ukjent båt.

– Vi er ikke så veldig interessert i å snakke mye om en sak når den er på dette stadiet, men vi mener at han har solgt disse båtene uten å levere dem, sier politiadvokat Christian Stenberg til TV 2.

Salgene skal ha skjedd i 2017 og 2018. TV 2 kjenner ikke alle detaljer rundt hvordan bedrageriene er organisert, og i hvilken grad mannen har hatt tilgang til, eller eierskap til de tre båtene.

En av dem ble i hvert fall annonsert på Finn.no.

ANNONSEN: Den fornærmede mannen har fortsatt bilder av Finn-annonsen. Foto: Privat/Skjermdump

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier mannens forsvarer, Unni Fries.

TV 2 har vært i kontakt med en av de tre fornærmede. Mannen forteller at han i 2018 reiste til Italia og møtte 54-åringen som nå er fengslet i Norge.

Sammen dro de to til en havn i Genova og så på yachten, en Fairline 55 til nesten tre millioner kroner, inkludert frakt og omkostninger.

Etter besøket i Genova bestemte mannen seg for at han ville kjøpe båten.

Han forteller til TV 2 at han sjekket både motoren og båtens registreringsnummer opp mot ulike registre og selgerens identitet.

Finsk skipsregister

Alt så ut til å stemme, og kontrakten mellom de to partene ble signert i mars 2018.

Deretter skiftet båten offisielt eier i det finske skipsregistret, og 85 prosent av kjøpesummen ble overført til en konto knyttet til selgeren.

Det tilsvarer omkring 2,4 millioner kroner.

Siden har ikke kjøperen sett noe til verken båten eller pengene.

Da de to møttes i Italia skal selgeren ha fremvist dokumenter fra finske myndigheter som viste at det var han og firmaet hans som eide båten.

55 FOT: Yachten er nesten 17 meter lang, og har en motorkraft på over 1400 hestekrefter. Foto: Skjermdump

I ettertid viser det seg at mannen også kan ha lurt finske myndigheter. Båten skulle trolig aldri vært registrert i selgerens navn. Nøyaktig hvordan mannen fikk båten registrert på seg selv i Finland er ikke TV 2 kjent med.

Drev verftvirksomhet

Oslo tingrett legger i fengslingskjennelsen til grunn at bedrageriene har skjedd i tilknytning til verftsvirksomhet i Spania eller Italia.

54-åringen er norsk statsborger, men står oppført med bostedsadresse i Finland. Han har ikke adresse, fast bosted, arbeid eller familie i Norge.

Ifølge politiet driver han virksomhet i Spania, der han også har bankforbindelser.

Det skal være to nordmenn og en svenske som er fornærmet i sakene som siktelsen omfatter.

TV 2 har kun snakket med en av dem.

Syv måneder i serbisk varetekt

Under fengslingsmøtet i forrige uke forklarte den siktede mannen seg blant annet om det nesten syv måneder lange fengselsoppholdet i Serbia.

Han sier han er misbrukt psykisk, fysisk og dels seksuelt i Serbisk varetekt. Mannen mener han daglig ble utsatt for fysisk vold.

Han forklarte at han var så dårlig likt i fengselet på bakgrunn av at han opprinnelig er borger i et NATO-land.

I retten forklarte han også at han ble flyttet mellom ulike fengsler flere ganger. Han sier han til en hver tid sonet sammen med syv til tolv andre fanger.

TV 2 vet ikke hvorfor det har tatt så lang tid å få mannen utlevert fra Serbia til Norge.

– Det har vært en stor påkjenning for han, og det er uheldig at det har tatt så lang tid, sier Fries.

Nå sitter 54-åringen fengslet i Ullersmo fengsel på Romerike.

Fengslingen er begrunnet med fare for at mannen skal unndra seg straff.