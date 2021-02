Nordmann forårsaket Fantasy-nekt i Premier League-klubb

Fantasy Premier League er blitt et kjempepopulært spill blant fans, men også mange spillere og i støtteapparatene er det mange aktive Fantasy-managere.

Før helgens oppgjør skrev en Twitter-bruker som kaller seg «FPL Insider» at Aston Villa-spillerne Matt Targett, Conor Hourihane (for tiden på lån i Swansea) og Neil Taylor, samt to i støtteapparatet, hadde fjernet Grealish fra Fantasy-laget sitt. Det førte til spekulasjoner om Grealish var skadet, som skulle vise seg å stemme.

Aston Villa-manager Dean Smith frykter at Leicester fikk en fordel inn mot helgens kamp ved å kunne forberede seg på en Grealish-løs motstander. Derfor har han lagt ned Fantasy-forbud for Aston Villa-spillerne, melder The Times.

Norske Henning er mannen bak Twitter-kontoen «FPL insider». Han ønsker ikke hele navnet sitt på trykk, men forklarer hvordan han fikk inspirasjonen til kontoen.

– Det var da Robertson tok ut Mané i månedsskiftet januar/februar. Jeg hadde Mané på laget og så at noen som overvåket Robertsons fantasy-lag hadde fått med seg byttet. Da tenkte jeg at dette hadde vært morsomt å vite om.

– Jeg har brukt tid på å lage en oversikt over ansatte og spillere i de forskjellig klubbene og koblet de mot Fantasy-laget deres. Så rett etter deadline på Fantasy-manager har passert så spinner roboten gjennom de rundt 130 som er på insiderlisten foreløpig og sjekker om de har gjort noen bytter med egne spillere. Så spytter den det ut på Twitter-profilen.

32-åringen forteller at det har vært fullt kok på Twitter siden Grealish-avsløringen.

– Det har vært hektisk de siste 24 timene. Litt overveldende faktisk. Jeg har snakket med noen fra The Athletic og BBC, så det har nådd ut til massevis av land.

Henning er selv Aston Villa-supporter, men tror ikke avsløringen var medvirkende til tapet mot Leicester.

– Jeg trøster meg med at det var ryktet tidligere. Så det roboten gjorde var mer å bekrefte et rykte enn å komme med helt ny informasjon. Selv om det falt litt ned som en bombe når man ser at så mange fra et lag gjorde det.

Han tror «FPL Insider» kan demokratisere informasjonen noen få sitter på.

– Det er åtte millioner som spiller Premier League-Fantasy, så om noen sitter på litt ekstra kunnskap om et lite knippe spillere så tror jeg ikke det har så mye å si. Men det er bedre at det er helt åpent da. Det denne roboten gjør er at den samler helt tilgjengelig informasjon og strukturerer det. Da er det mulig for alle å følge litt med.