Erna Solberg blir 60 år: – Jeg er sulten på en ordentlig fest

Selv statsminister Erna Solberg (H) begynner å bli lei nå. Hun står likevel fast på at kostnaden ved å holde Norge sosialt nedstengt ikke er for høy.

Statsminister Erna Solbergs kontor er fylt av ballonger i «Alt blir bra»-farger.

De to bundet til selve sjefsstolen er selvsagt knall blå.

– Ja, 60 år!

– Ja, det er forferdelig, spøker Solberg.

Savner å danse

Tross flere påfunn og overraskelser fra kollegaer og venner, er kanskje ikke dette helt drømmefeiringen for Solberg. I morgen på selve dagen blir det kun en samling med de aller nærmest. Venner som insisterer på å komme får værsågod stå utenfor huset og synge bursdagssang.

– Hvordan kjennes det å ha blitt frarøvet en ordentlig fest på grunn av korona?

– Litt dumt. For jeg er ganske sulten på en ordentlig fest, sier Solberg til TV 2.

Hun skjønner at mange er lei nå.

– Som alle andre i Norge er jeg sulten på livemusikk, sulten på å danse og ha det hyggelig, sier statsministeren.

Ikke nødvendigvis fordi hun blir 60 år, fordi bursdager lar hun gjerne forbigå i stillhet.

– Det er mest å ta en fest som hadde vært kjekt, sier Solberg.

KJEKT MED FEST: Statsminister Erna Solberg (H) er også rimelig klar for en fest nå. Foto: Ditlev Eidsmo/ TV 2

– Kostnaden er ikke for stor

Det nærmer seg et år med unntakstilstand.

Nordmenn flest veksler mellom fullstendig aksept og tillit til Solberg-regjeringens koronaregler, og total tiltakstrøtthet.

For noen har den sosiale nedstengingen hatt spesielt store konsekvenser.

Senest denne uken skrev nærmere 250 psykologer under på en kronikk hos NRK Ytring hvor de slår alarm om hvordan våre mest sårbare barn og unge er i ferd med å bli de største taperne under pandemien.

Allerede før jul kunne FHI konstatere at vi har blitt mer ensomme og fått flere psykiske plager, under pandemien.

– Hvilket inntrykk gjør det på deg, og får det deg til å reflektere over om kostnaden ved nedstengingen er for stor?

– Jeg tror ikke tiltakene har hatt en for stor kostand, men de har en kostnad. Det er en nedside ved dem, men det er ingen oppside ved å slippe opp, som fører til at flere blir syke og flere dør, sier Solberg.

MER ENSOMHET: Flere har følt seg ensomme under pandemien. Solberg tror det var enklere i starten da flere kjente på en sterkere fellesskapsfølelse. Foto: Ditlev Eidsmo / T V 2

– Mistet noe av fellesskapsfølelsen

Hun peker på hvordan skifte i befolkningen har vært siden mars.

– I begynnelsen tror jeg vi kjente på et fellesskap som var sterkere enn ensomhetsfølelsen. Det mistet vi litt utover høsten, sier hun.

Statsministeren viser til hvordan regjeringen har prioritert spesielt barn og unge når de har gjort lettelser. Både ved å åpne opp fritidsaktiviteter og holde elever mest mulig på skolen.

– For de fleste av oss var denne situasjonen helt utenkelig, men du er landets leder. De som sto i førstelinja; legene og sykepleierne mener dette var en varslet katastrofe. Er det noe du kunne gjort for at vi skulle vært bedre forberedt på en pandemi?

– Det er sikkert mange ting vi kunne ha gjort for å ha vært bedre forberedt. Noe av det vi gjør nå er å korttidsutdanne intensivsykepleiere, slik vi har en reserve. Så øker vi antall ordinære etterutdanningsplasser for å utdanne flere intensivsykepleiere. Samtidig gir vi beskjed til helseforetakene om at de må gi tilbud om etterutdanning, sier Solberg.

Hun har hørt spørsmålet før, og svarer uanfektet. Det er dette hun har gjort i 30 år. Få – svært få politikere er like rutinert som henne.

IKKE KLAR FOR Å LUKKE DØRA: Erna Solberg blir ikke mett på politikk. Hun er klar for fire nye år, selv om hun allerede er historisk. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2

Historisk

Og hun blir ikke lei av å styre.

Til tross for at hun nå er:

Høyres lengstsittende statsminister.

Høyres lengstsittende leder.

Den lengstsitttende kvinnelige stortingsrepresentanten gjennom tidende.

– Blir du aldri mett på politikk?

– Du vet dette er både jobben min og hobbyen min, sier Solberg.

Selv om hun tidligere har sagt at hun gjerne er statsminister for evig, er hun ikke nå like kategorisk på at hun tar gjenvalg etter 2021-2025-perioden.

– Vi får ta en fireårsperiode om gangen nå, sier Solberg.