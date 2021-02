Bohinen innrømmer skepsis før han signerte for russisk storklubb:

Han er den siste store eksporten fra norsk fotball.



For vel 20 millioner kroner ble Emil Bohinen i forrige uke klar for den russiske storklubben CSKA Moskva.

I sitt første intervju med norsk media forteller 21-åringen at han først var litt skeptisk da interessen fra Russland ble kjent.

– Først og fremst var jeg litt usikker siden jeg visste lite om den russiske ligaen. Men jo mer jeg lærte og hørte, jo varmere ble jeg på tanken. Jeg snakket mye med folk som har hatt med russisk fotball å gjøre og alle var positive. Jeg tror mange tenker at russisk fotball kanskje ikke er det beste steget å ta, men den tankegangen tror jeg ligger litt i fortiden, sier Emil Bohinen til TV 2.

– Ble du litt skeptisk av at folk i Norge kanskje er litt skeptisk?

– Nei, egentlig ikke. Det har jeg ikke brydd meg så mye om, for jeg vet selv hva som er best for meg. Dette føles riktig ut. Men jeg gjorde selvfølgelig litt ekstra undersøkelser siden man hører så lite om russisk fotball i Norge, sier Bohinen.

Samtaler med russiske fotballkjennere, agenter og ikke minst CSKA Moskva-trener Viktor Gontsjarenko overbeviste Emil Bohinen om at Russland er rett karrieresteg.

– Hva med pengene? Du kommer vel til å tjene greit...

– Pengene kommer etter hvert. For meg er dette ikke det endelige målet, det er forhåpentlig mer et mellomsteg. Om jeg hadde ønsket å gå etter pengene, så kunne jeg sikkert ventet en stund til og fått mer. Men for meg handlet dette om det sportslige. Det var her jeg virkelig fikk den gode magefølelsen, sier Emil Bohinen.

– Målet er å vinne alt

CSKA Moskva er heller ingen småklubb i europeisk sammenheng. Selv om klubben skuffet i Europa League denne sesongen, er det en klubb med stolte internasjonale tradisjoner.

På hjemmebane kjemper man også i toppen. Status etter 19 serierunder er andreplass og fire poeng opp til Zenit. I den hjemlige cupen er man fortsatt med.

– Førsteinntrykket mitt er veldig bra, det er en profesjonell klubb som driver skikkelig. Alt blir tatt hånd om. Jeg får følelsen av at det er en svær klubb som ønsker å oppnå store ting. Målsettingen til klubben er egentlig å vinne alt, sier Emil Bohinen.

Han knyttet seg til klubben i forrige uke på treningsleir i Spania, men er nå på plass i Russland der han foreløpig bor på hotell.

Allerede til helga er det kamp mot Lokomotiv Moskva.

– Jeg vet ikke om jeg er med der, sier han.



Er 21-åringen med der, må han ha imponert. Bohinen – ute av kampform – knyttet seg til klubbens treningsleir da hardkjøret var over og føler selv han trenger litt tid på å bli kampklar.

Dessuten er signalene fra CSKA er at klubben skal være tålmodig. At det først og fremst er neste sesong som er målet.

– Først og fremst er planen at jeg skal bli kjent med klubben, kulturen, miljøet og spillerne nå i starten. Planen er at det kan ta tid, og jeg vet at jeg må være tålmodig. Samtidig er jeg jo fotballspiller: Jeg skal jobbe ekstremt hardt for å bidra allerede i år. Jeg vet det blir tøft, men jeg blir skuffet om det ikke kommer til å skje, sier Emil Bohinen.

Glad for å gi penger tilbake til Stabæk

Følelsen han har fått hittil er i alle fall at han har noe å komme med.

– Jeg vet det er stor konkurranse om en plass på laget, men jeg føler at jeg er i en god posisjon og at jeg har noe å bidra med. Jeg ser i alle fall ingen grunn til at jeg ikke skal gjøre det, sier Bohinen.

Hans drøm er at et gjennombrudd i CSKA skal åpne nye dører. Deriblant hos Ståle Solbakken og landslaget.

– Hvordan tror du CSKA påvirker landslagsframtiden?

– Det har jeg ikke tenkt så mye på. Fokuset mitt er å komme i raskest mulig form og få spilletid her, så får jeg ta det derifra. Men gjør jeg det bra her, så tror jeg mulighetene er gode for landslaget. Det er så klart en drøm, sier Emil Bohinen.

Han er bare det siste av en rekke salg Stabæk har gjort til utenlandsk fotball. Nok en gang har Stabæk «cashet inn» på en eksport til utlandet.

– Det er fint å være et eksempel på hvordan Stabæk ønsker å få fram spillere. Det sier ganske mye om klubben at gang på gang selger spillere, det er på en måte sånn klubben er bygget opp. Jeg har alt å takke Stabæk for – så er jeg samtidig glad for at jeg endelig får takket klubben med å gi litt penger inn i kassen, sier Emil Bohinen.