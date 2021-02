Lundby hylles før VM-premieren: – Betydd mye for alle som er glad i denne sporten

For første gang i VM-historien blir det full likestilling blant hopperne. Maren Lundby får kjemperos for å ha gått i bresjen.

Totningen har i flere år kjempet hoppjentenes sak. Senest i vinter har hun vært skarp i kritikken av at det knapt har vært verdenscuprenn på kvinnesiden.

– Jeg har all mulig respekt for Maren og den jobben hun har lagt ned. Det har gjort det mulig at vi nå kan hoppe i alle bakker og får et fullverdig program i VM. Hun skal ha en veldig stor takk. Det har betydd mye for alle som er glad i denne sporten, sa lagvenninne Silje Opseth under tirsdagens pressekonferanse.

I Oberstdorf står storbakkerenn for kvinner på VM-programmet for aller første gang. Dermed får Lundby og co. like mange øvelser som mennene.

– Denne gangen går det faktisk an å fokus på det sportslige. Nå er det likt. Jeg gleder meg veldig til å hoppe i storbakken, sier Lundby.

Heldige

Norges hoppsjef Clas Brede Bråthen tviler ikke på hva som blir Lundbys ettermæle.

– I den norske hopphistorien vil hun fremstå som en av de store, først og fremst for prestasjonene sine. Og i norsk idrettshistorie vil hun stå fram som en fantastisk ambassadør for like muligheter, sier han til NTB og fortsetter:

– Hun er kanskje den beste idrettspolitikeren som har gjort den største forskjellen med tanke på likestilling. Men først og fremst er hun et stykke solid menneske. Det er det vi har sett, vi som har vært så heldige å være tett på Maren siden hun kom inn i 2007-2008. Det har vært en reise få idrettsledere noensinne får lov til å være med på. For min egen del er jeg ekstremt takknemlig for å ha tatt del i det. Jeg føler meg trygg på at denne på ingen måte er slutt.

Offensiv

Lundby har 30. seirer i verdenscupen, men i vinter har hun ikke vært på pallen. 26-åringen hadde knetrøbbel i forsesongen.

– Jeg har sett for meg å være i toppform her i VM, og jeg har alle muligheter til å få en kjempeopptur i en sesong som har vært midt på treet. Jeg er offensiv og klar til å få til noe bra, sier Lundby.

Hun er regjerende mester i liten bakke i både VM og OL.

Opseth er den mest formsterke hopperen i det norske laget. Hun har i det siste vært flere turer innom pallen i verdenscupen.

Mesterskapet i Tyskland starter onsdag med kvalifisering i forkant av kvinnenes renn i liten bakke dagen etter. Anna Odine Strøm, Thea Minyan Bjørseth og Frida Berger utgjør resten av det norske VM-laget.

