Person alvorlig skadd etter en frontulykke mellom bil og vogntog

Klokken 12.20 meldte politiet i Øst om en møteulykke mellom en personbil og et vogntog i Askim i Østfold.

– Det kan tyde på personbil har forsøkt å svinge av, men at den har kommet over i motgående kjørefelt og truffet et vogntog, sier operasjonsleder Gisle Sveen.

Operasjonslederen beskriver ulykken som alvorlig.

det er etablert omkjøring via Eidsberg kirke fra Skiptvet. Fv122 fra Spydeberg. — Politiet i Øst (@politietost) February 23, 2021

– Det er en alvorlig ulykke og føreren av personbilen var ikke bevisst. Vedkommende blir brakt til sykehus, sier han.

Bilder fra stedet viser store materielle skader.

– Veien er helt stengt på stedet og det vil den være i en tid fremover. Vi jobber sammen med Vegtrafikksentralen for å eventuelt skilte omkjøring, sier Sveen.



Politiet gjør undersøkelser på stedet.

