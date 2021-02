Fra rullestol til Real Madrid

Ferland Mendy fikk beskjed om at fotballkarrieren var over.

– Jeg gikk gjennom en tøff periode i ungdommen, sier Ferland Mendy til UEFAs egne kanaler før åttedelsfinalen mot Atalanta i Champions League.

Fikk blytung beskjed

Ferland Mendy trodde neppe at han skulle havne i Real Madrid for ti år siden. For 25-åringen som var et talent i PSG-fabrikken, der han kom inn som niåring, pådro seg alvorlige hofteproblemer og alt så mørkt ut. Da var han bare 15.

– Jeg fikk leddgikt i hofta og på grunn av en infeksjon måtte jeg operere. Etter operasjonen sa legen til meg at fotballkarrieren min var over. På et tidspunkt var det til og med snakk om å amputere. Jeg måtte sitte i rullestol en stund. Jeg trodde jeg skulle klare å gå igjen med en gang, men da jeg reiste meg opp, falt jeg med en gang. Jeg hadde ingen krefter igjen i beina fordi jeg ikke hadde brukt dem på lenge.

Men franskmannen hadde ingen planer om å gi opp fotballdrømmen. Etter en utfordrende opptrening var Mendy tilbake på banen og sterkere enn før den alvorlige skaden.

– De fleste tenkte at det var umulig, men jeg lærte meg etter hvert å gå igjen, og jeg mistet aldri troen på at jeg skulle spille fotball igjen. Jeg sa til alle at jeg ville komme tilbake.

Fra Le Havre til Lyon

Talentet var det aldri noe tvil om og viljestyrken ga resultater. I 2013 ble han plukket opp av Le Havre på nivå to i Frankrike. Et riktig steg for Mendy til en klubb som har tatt vare på talenter som Riyad Mahrez, Benjamin Mendy, Paul Pogba og Dimitri Payet. Og etter fire år i Le Havre gikk ferden videre til storklubben Lyon.

– Det første året jeg spilte i Ligue 2 ble jeg kåret til den beste backen i divisjonen. Det samme skjedde i Lyon. Jeg spilte ikke så mye i starten siden jeg nettopp hadde kommet fra divisjonen under. Jeg måtte bare ta det jeg fikk og gjøre mitt beste. Det andre året ble jeg fast på førstelaget og for å være ærlig gikk det svært bra i Lyon. Vi hadde et veldig bra lag og vi gikk til og med videre fra gruppespillet i Champions League. Tiden i Lyon var veldig bra.

Fast brikke for Zidane

Men oppholdet i Lyon varer bare i to sesonger. Ferland Mendy, som nesten måtte gi opp karrieren som 15-åring, signerte for selveste Real Madrid i 2019. Nå er 25-åringen en sentral spiller for landsmannen Zinedine Zidane, som har brukt venstrebacken fra start i samtlige Mesterliga-kamper så langt denne sesongen.

– Det er stort å gå fra nesten å legge opp til å spille for Real Madrid. Da jeg kom hit, visste jeg hvordan det ville bli og at jeg skulle spille med de store spillerne. I starten er man litt beskjeden, men etter hvert blir man kjent med folk. Man lærer hvordan gruppen fungerer. Jeg vil ikke si at jeg er soleklar i førsteelleveren, men det er sant at jeg får spille mer og mer. Jeg tar de kampene jeg får. Jeg har mer press på meg nå enn da jeg skulle lære å gå igjen, for da visste jeg at jeg hadde ingenting å tape.