To menn begynte å slåss etter et trafikkuhell på E6 ved Skedsmokorset i Lillestrøm kommune.

Politiet i Øst fikk melding om et slagsmål ute på veibanen på E6 mellom to bilister klokken 11.18 tirsdag.

– Det hadde forkant vært et trafikkuhell mellom partene. To menn på 24 og 54 år fikk førerkortet beslaglagt for uaktsomhet i trafikken, skriver politiet på Twitter.

