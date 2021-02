Stengt i over et halvt år: – Har fått et ufortjent dårlig rykte

Det nærmer seg et år siden det for første gang ble innført strenge koronatiltak i Norge. I løpet av det siste året har treningssentre over hele landet måttet holde stengt i perioder, og i Oslo har de vært stengt i mer enn seks av de siste 12 månedene.

Stengte treningssentre har vært til stor frustrasjon for mange, og eksperter har ytret bekymring for de mulige konsekvensene for folks fysiske og mentale helse.

TV 2 har tidligere omtalt en FHI-undersøkelse hvor 23 prosent av nordmenn i aldersgruppen 18-24 år svarte at de spiste mindre sunt enn før korona. I samme aldersgruppe oppga hele 44 prosent å være mindre fysisk aktive enn før pandemien.

– Det er ganske uforståelig at treningssentre holdes stengt på snart fjerde måneden når vi vet hvor viktig treningssentre er for folkehelsen. Fysisk aktivitet og mental helse henger sammen, og vi merker fra våre medlemmer at mange nå har det tøft, sier landssjef Wenche Evertsen i Sats Norge.

Krever åpning

Marketing manager Andreas Skjetne i Evo Fitness sier den siste tiden viser at trening hjemme eller utendørs fungerer for noen, men ikke for alle.

– Dessverre medfører dette at veldig mange ikke er regelmessig fysisk aktive slik som tidligere. På kort sikt vil dette påvirke den mentale helsen negativt, og på lang sikt vil vi kunne se utslaget på folks fysiske helse, sier Skjetne.

Evertsen er bekymret for de langsiktige konsekvensene.

– Over tid kan mindre fysisk aktivitet øke risikoen for diabetes, hjerte- og karsykdommer og fedme. Det kan også ha konsekvenser for folks mentale helse.

Landssjef Wenche Evertsen i Sats Norge. Foto: Sats.

Hun mener det er på tide at politikerne åpner treningssentrene av hensyn til folkehelsen.

– Barn og unge prioriteres, men også voksne trenger å trene. Trening er dessuten viktig for ungdommen, ettersom det er mange utenfor organisert idrett som har treningssenteret som en viktig arena, sier Evertsen.

– Trist

Når koronatiltak i Oslo omtales, blir stengte treningssentre og alkoholservering på restauranter og utesteder ofte nevnt i samme åndedrag.

Sats-sjefen synes det er vanskelig å se logikken dersom treningssentrene først skal åpnes når alkoholservering blir tillatt.

– Det er trist at trening og alkohol klassifiseres i samme vending. Det kan virke som at myndighetene har liten kjennskap til vår bransje, og der har bransjen en jobb å gjøre med tanke på omdømme, sier Evertsen.

Marketing manager Andreas Skjetne i Evo Fitness. Foto: Peter Zubek/Evo

Skjetne tror enkelte ser på bransjen som underholdning, noe han mener er synd.

– Treningsbransjen har dessverre et ufortjent dårlig rykte. Fremdeles er det mange som ser på treningssentre som et sted for de som vil se bra ut. Det er ikke lengre tilfellet. Den største andelen av medlemmer ved treningssentrene i dag er «vanlige» mennesker som ønsker å opprettholde god helse.

– Forbundet med økt mestring

Førsteamanuensis Audun Havnen ved Institutt for psykologi på NTNU sier det er mange studier som finner at trening har positiv effekt på både angst og depresjon.

– Ser man i det lengre perspektivet, har fysisk aktive personer betydelig lavere risiko for depresjon enn inaktive personer. Man vet ikke helt hvorfor det er slik, men det er sannsynligvis flere årsaker, sier Havnen, og utdyper:

– Trening er for mange forbundet med økt mestring og troen på egne evner til å påvirke hverdagen sin. Man ser at man klarer å påvirke sin egen helse gjennom egne valg, man når mål og får mer overskudd.

Han peker på at noen studier også ser på det rent fysiologiske, som at trening utløser hormoner som kan være forbundet med at man har det bedre.

– For mange mennesker er treningssentre måten de holder seg i aktivitet på. For de som bruker det som hovedaktivitetsform, vil det være negativt at man ikke kan være aktiv på treningssenter. En norsk undersøkelse viste imidlertid at mange som er regelmessig aktive fra før finner andre måter å trene på, sier Havnen.

– Bærer en tung byrde

For å stanse smitte har Oslo vært i en sosial nedstengning siden begynnelsen av november. Det innebærer at de fleste arenaer der folk er sammen er stengt.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier dette har betydelige negative konsekvenser, men at det samtidig har vært nødvendig for å verne liv og helse.

– Som jeg har vært tydelig på de siste ukene: Oslo-folk bærer en svært tung byrde nå, og har gjort det i lang tid. Når pandemien snart har vart i et år, må vi ta større hensyn til de negative konsekvensene av tiltak enn vi gjorde i begynnelsen, sier Johansen.

Han er bekymret for den psykiske helsen til sine innbyggere, og ser at det er et stort behov for å lette på flere tiltak.

– Samtidig har situasjonen etter nyttår vært veldig uforutsigbar og uoversiktlig. Helsemyndighetene er svært bekymret for de muterte variantene av viruset, og har anbefalt Oslo å fortsette med strenge tiltak.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Etter at smitten i flere uker gikk ned i hovedstaden, har den steget ganske mye de siste to ukene.

– Forrige uke ble 733 personer registrert smittet i Oslo. Forrige uke satt vi ny testrekord i Oslo, med over 24.000 tester gjort på en uke. Det gir oss god oversikt over situasjonen, og gjør at vi kan sette inn målrettede tiltak mot alle tilfeller av smitte, sier Johansen.

– Vil åpne når det er mulig

Oslo har begynt på en gradvis og kontrollert gjenåpning av byen. Det er barn og unge som i første omgang er prioritert, ved å gå til gult nivå i ungdomsskole og videregående skole og åpne for fritidsaktiviteter for alle under 20 år.

– Vi har også nylig åpnet for at voksne kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på maksimalt 10 personer, slik at flere kan komme i gang med trening i trygge rammer, sier Johansen.

Byrådets plan er å fortsette den gradvise og kontrollerte gjenåpningen av Oslo, men når smittetallene øker, understreker han viktigheten av å være ekstra forsiktige og unngå å åpne for mye for raskt.

– Vi vet at stengte treningssentre har store negative konsekvenser for mange, og ønsker å prioritere å åpne dem når det er mulig. Åpne restauranter og skjenkesteder spiller også en viktig rolle i folks liv og for arbeidsplasser og næringsliv i Oslo, sier Johansen.

– Vi vurderer hvert enkelt tiltak for seg, og kan ikke foreløpig si så mye om når det kan åpnes for trening innendørs eller skjenking.

Forebygger sykdom

Kommunikasjons- og markedssjef Martin Steen i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) beskriver trening og fysisk aktivitet som livsviktig.

– Jevnlig og allsidig trim bidrar til å forebygge hjerte- og lungesykdommer og en rekke andre sykdommer. I disse tider er det lett å synke ned i sofaen, og mange som har hatt gode vaner, har nå blitt passive, sier Steen.

Foreningen er bekymret for grupper med hjerte- og lungesyke som nå ikke får trent like godt som normalt.

– Når det vanlige treningstilbudet ikke er der, er det viktig at man bruker nærområdet og naturen for å bevege seg, sier Steen.

LHL lanserte nylig treningsappen Hjertekampen for å inspirere sine medlemmer til jevnlig fysisk aktivitet. På halvannen uke ble den lastet ned av 15.000.

– Det er åpenbart at folk trenger inspirasjon og noen å trene med for tiden. Helsemyndighetenes råd er minst 75 minutter med trening i uka, og det bør du finne tid til i hverdagen. Det kan være svært helsebringende.