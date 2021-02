Terrortiltalt IS-kvinne løslatt tirsdag – mandag starter rettsaken

For et år siden ble en 30 år gammel IS-tiltalt kvinne hentet tilbake til Norge og pågrepet. Tirsdag ble hun løslatt fra varetekt.

Kvinnen har sittet varetektsfengslet siden hun for rundt et år siden ble hentet ut fra al-Hol-leiren i Syria sammen med sine to små barn.

– PST har løslatt kvinnen fordi vilkårene ikke lenger er til stede for å holde henne i varetekt. Spørsmålet er også drøftet med statsadvokaten, sier Annett Aamodt, seniorrådgiver i PST, til TV 2.

Mandag starter rettsaken og det er satt av fire uker til saksbehandlingen.

– Strafferammens lengde tilsier at vilkårene ikke lenger er til stede for å holde henne i varetekt. Det er ikke lenger bevis eller unndragelsesfare, sier Aamodt.

Strafferammen er seks års fengsel.



Det var Aftenposten som meldte saken først.

Første i Norge

Politiet tok ut tiltale mot den norsk-pakistanske kvinnen for deltakelse i ekstremistgruppene Nusrafronten og IS fra hun reiste til Syria i juni 2013 til mars 2019. Hun er ikke tiltalt for selv å ha begått eller deltatt i stridshandlinger for organisasjonene.

Den 30 år gamle kvinnen er den første i Norge som blir tiltalt for terrordeltakelse. Hun har hele veien hevdet at hun ønsket å komme hjem, og at hun ble holdt i Syria mot sin vilje av de tre mennene hun var gift med.

– Hun reiste til Syria, giftet seg med tre fremmedkrigere og fikk barn med to av dem. Vi mener at det var deltakelse i IS at hun tok seg av barna og tok seg av oppgaver hjemme. På den måten bidro hun til og tilrettela for at ektemennene hennes kunne dra ut og begå kamphandlinger for IS, sa statsadvokat Geir Evanger til NTB.

Hentet ut av flyktningleir

Rundt ti måneder etter at hun ble internert, hentet norske myndigheter henne ut fra den beryktede al-Hol-Leiren i januar i fjor, først og fremst på grunn av den angivelig alvorlige helsetilstanden til hennes eldste barn.

Det skapte voldsomme politiske bruduljer, og førte omsider til at Fremskrittspartiet trakk seg ut av regjeringssamarbeidet.

Hun ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) da hun landet på Gardermoen sammen med sin da fem år gamle sønn og hans tre år gamle lillesøster. Hun har sittet varetektsfengslet og vært siktet for terrordeltakelse siden da.

– Overlevde IS

Forsvareren hennes, advokat Nils Christian Nordhus, har forklart at kvinnen bekrefter hovedtrekkene i handlingene tiltalen bygger på, men hun erkjenner ikke straffskyld.

– Vi mener at tiltalte må bli å frifinne. Hun har ikke deltatt i IS. Hun har overlevd IS. Særlig grunnet karakteren av hva tiltalte opplevde i Syria, er det krevende, men nødvendig, for henne å forklare seg, sa han.