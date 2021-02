Putins selvvalgte hodepine

Etter at han kom til makten i 2000 har Vladimir Putin øket de russiske forsvarsbevilgningene med svimlende 175 prosent.

Han har invadert og okkupert deler av Georgia og Ukraina og sammen med Bashar al-Assad, bombet sivile i stor stil i Syria.

I Storbritannia har russiske leiemordere to ganger benyttet masseødeleggelsesvåpen for å forsøke å drepe Putins fiender.

Aggressiv russisk militær fremferd i lufta og på sjøen har ført til nestenulykker og flere av våre naboland rundt Østersjøen opplever jevnlig at russiske fly og skip krenker deres grenser.

50 ganger var norske jagerfly på vingene i 2020 for å identifisere russiske kampfly som opererte i våre nærområder.

Vi hører lite om disse hendelsene i det daglige nyhetsbildet.

Men når fire aldrende, amerikanske bombefly lander på norsk jord for å øve med sine allierte gjennom 80 år, blir det ramaskrik.

Vi må ta hensyn til Russlands følelser og bekymringer, heter det fra noen av kritikerne.

Spenning i nordområdene

Det er ikke kuler og krutt som vinner velgere i et demokrati. Det gjør derimot velferd, skole, helsestell og gode veier. Derfor ønsker ingen politikere i noe vestlig demokrati å bruke mer penger enn høyst nødvendig på våpen og forsvar.

Og hadde ikke Russlands atferd i våre nærområder gjennom flere år gjort det nødvendig, ville USA neppe sendt flymannskaper fra Kansas på seminar til Ørland.

Selvvalgt er velvalgt, heter det. Og det er ingen andre enn Vladimir Putin selv som har valgt den veien som har ført til spenning i nordområdene.

Falsk bekymring

Invasjonen av Ukraina i 2014 og årene som fulgte, har demonstrert for en hel verden at Russland er alt annet enn en velmenende og fredselskende nabo, som Kreml ønsker å gi inntrykk av.

Russland er heller ikke et demokrati.

Siden Putin ble valgt som president 2000, har ikke landet avholdt ett eneste valg som har vært i tråd med de demokratiske spillereglene. Rettsvesenet er politisk styrt, mediene er kneblet og folk har i praksis verken forsamlings- eller ytringsfrihet. Opposisjonspolitikere fengsles eller blir forsøkt ryddet av veien med vold.

Og situasjonen for menneskerettighetene blir stadig verre.

Vladimir Putin har nå sendt signaler om at han ønsker å være president på livstid. Da trenger han eksterne fiender, som kan rettferdiggjøre hans autoritære politikk og elleville våpenopprustning.

Og favorittfienden er USA.

Det er i denne sammenheng vi må forstå de russiske reaksjonene på amerikanernes besøk på Ørland.

Men det at de skulle være oppriktig bekymret over at fire gamle bombefly gjester en norsk flybase, 1200 kilometer fra Russlands grense, er absurd.

Hadde Putin fått bestemme, hadde Norge aldri vært med i NATO i utgangspunktet. Og kanskje ville det vært russiske bombefly som nå øvde over Trondheimsfjorden i stedet for amerikanske.

Vi skal nok være glade for at det ikke er det.