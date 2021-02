«Pretty Little Liars»-stjernens nye flamme

Fans av både «Pretty Little Liars» og «Riverdale» har all grunn til å juble om dagen: en crossover mellom seriene er nemlig i ferd med å skje, langt utenfor TV-skjermen.



Skuespilleren Lucy Hale, som hadde en av hovedrollene i suksesserien «Pretty Little Liars» er nylig blitt observert på lunsjdate med «Riverdale»-skuespilleren Skeet Ulrich. På Sweet Butter Café i Los Angeles skal de kysset hverandre flere ganger, skriver Entertainment Tonight.

Følger hverandre på Instagram

Hverken Hale eller Ulrich har bekreftet forholdet offentlig enda, men turtelduene følger hverandre på Instagram.

«RIVERDALE»-KJEKKAS: Skeet Ulrich har vært gift to ganger tidligere og har to barn med sin første kone. Foto: Willy Sanjuan

Ulrich, som spiller «FP Jones» i serien «Riverdale», har tidligere vært gift med skuespiller Georgina Cates fra 1997-2005. Paret har tvillingene Naiia Rose (19) og Jakob (19) sammen.

Fra 2012-2015 var han gift med skuespiller Amelia Jackson-Gray.

Var på datingside

I fjor spøkte Hale i et intervju med Entertainment Tonight om at hun følte seg mer singel enn noen gang. Skuespilleren fortalte også åpent om hvordan datinglivet hennes hadde vært under koronapandemien.

Selv føler hun at koronatiden har lært henne noe, selv om hun har måttet gå gjennom den alene. Hun pleide å hate å være alene.

– Jeg føler at det eneste som kan gjøre at jeg kommer til å date noen igjen, er dersom de gjør livet mitt bedre. Jeg er så fornøyd med å ha mine egne rutiner, sa hun da.

NETTDATING: Lucy Hale var på en nettdatingside før hun møtte Skeet Ulrich. Hun traff ingen av dem fordi hun var så nervøs. Foto: Jean-baptiste Lacroix

Hun var på det tidspunktet på en datingside, men hadde ikke møtt noen av dem enda fordi hun var for nervøs.

– Tro det eller ei, jeg er veldig sjenert i den forstand, forklarte hun.

Selv om hun ikke så etter en spesiell type mann ville hun ha en som var selvsikker, komfortabel i egen kropp, har humor, arbeidsmoral og lidenskap. Kanskje var det nettopp dette hun fant i «Riverdale»-skuespilleren Ulrich.

– Et godt moralsk kompass

Hale har også sagt at hun har datet mange usikre menn, og mener det er for mange av dem på datingmarkedet.

Hale ønsker ikke en usikker mann. Hennes drømmemann må elske det han gjør og gjøre det 110 prosent ifølge henne selv.

– Et godt moralsk kompass. Bare et godt menneske. Det er veldig enkelt det jeg leter etter, men det er vanskelig. Enkle egenskaper er vanskeligere å finne, hevder hun.