Matkasseselskap legger seg flate etter urin-brøler: – Vi har ikke ord

«Hei, HelloFresh. Jeg skal gjøre det enkelt: Hvorfor har jeg mottatt noens urin i en flaske som en del av min levering?»

IKKE IMPONERT: Oliver McManus. Foto: Privat

Slik lyder Twitter-innlegget briten skrev på søndag.

Samme dag mottok Bournemoth-studenten en åpnet matkasse fra firmaet HelloFresh, og fikk seg en stor overraskelse da han skulle sjekke innholdet.

Ved siden av friske grønnsaker og middagsretter, lå det en Coca Cola-flaske med gul væske.

Han åpnet korken, og var ikke i tvil om hva som var innholdet.

– Så fort jeg åpnet korken, luktet det som et herretoalett. Det var en heftig, skarp lukt, sier han til lokalavisa Bournemoth Echo.

KVALMENDE: Slik så Coca-Cola-flasken Oliver McManus fant i matkassen sin. Foto: Privat

– Vi har ikke ord

HelloFresh markedsfører sine matesker med «deilige og næringsrike oppskrifter som blir levert hver uke sammen med høykvalitets-ingredienser du bruker for å lage dem».

McManus syntes ikke at innholdet i boksen var deilig, og tok tastaturet fatt.

Han sendte av gårde Twitter-meldingen til HelloFresh, og det tok ikke lang tid før han fikk svar.

– Vi har ikke ord for hvor lei oss vi er, svarte HelloFresh.

Gjør alt de kan

HelloFresh har tatt direkte kontakt med McManus og lagt seg paddeflate.

– Vi har unnskyldt direkte til McManus og tilbudt en kompensasjon. Vi gjør alt vi kan for å sikre at dette ikke skjer igjen, sier selskapet i en uttalelse.

Overfor Bournemouth Echo sier en talsperson for firmaet at de har gransket saken, og ikke skjønner hvorfor McManus' eske var åpen da han fikk den.

– Vi fant ut at esken forlot våre lokaler helt forseglet, sier talspersonen.

Mistenker leveringspersonellet

Overfor The Independent understreker McManus at han ikke ønsker at noen får sparken etter hendelsen, og sier at han ble overrasket over at innlegget hans gikk viralt.

Han har nå slettet den originale meldingen, men har fortsatt diskusjonen på Twitter.

Box was open ! So yes I concur with your thought process — Oliver McManus (@OliverGMcManus) February 21, 2021

På Twitter går nå debatten om hvorvidt det er snakk om en uheldig ansatt som ikke har hatt tid til å gå på toalettet, og måtte urinere på en flaske for å være produktiv nok.

– Det siste jeg vil, er at noen havner i trøbbel på grunn av denne saken. Det er uheldig at det skjedde, men jeg er sikker på at det setter i gang en debatt rundt arbeidsvilkårene her i landet, sier McManus.