I jula tok Ulland Andersen grep for å redde Molde-karrieren

Det var en av 2019-vinterens aller største norske fotballoverganger, men Molde-karrieren til Eirik Ulland Andersen har foreløpig ikke blitt slik som partene håpet på etter millionsalget fra Strømsgodset.



I 2019 røk nesten hele sesongen etter en akillesskade. Og i fjor klarte aldri Ulland Andersen å spille seg inn igjen på Molde-laget.

Husk 16-delsfinalen i Europa League torsdag. Hoffenheim - Molde på TV 2 Zebra og Sumo. Sendestart 18.30!

Etter bare tre kamper fra start i Eliteserien, valgte Ulland Andersen og Molde å konkludere med at kantspilleren skulle holdes utenfor troppen de siste kampene av sesongen.



På det tidspunktet virket Molde-karrieren å være over. 28-åringen ble linket til flere klubber, deriblant Brann. «Alle» trodde Ulland Andersen ville forlate Molde. Men 15. januar meldte Romsdals Budstikke at han hadde bestemt seg for å bli i klubben.

– Jeg bestemte meg egentlig for i jula at jeg ville ta opp hansken, forteller Eirik Ulland Andersen til TV 2.

Tok grep mentalt

Så sent som i forrige uke fikk han belønning for valget: Mannen som ble vraket i hele fjor, var plutselig inne i Moldes startoppstilling i Europaliga-16-delsfinalen mot Hoffenheim.

Ulland Andersen scoret dessuten det viktige 2-3-målet som startet Moldes opphenting i 3-3-kampen.

– Eirik har virkelig tatt tak over nyttår. Nå ser vi en aggressiv og heltent «Ullis». Det viktigste er at han er helt frisk, men i tillegg har han bestemt seg for at han vil være her. Du merker at han er i skikkelig god form nå. Det er etterlengtet, for det har vært en tøff periode for han etter at han kom til oss, sier Molde-trener Erling Moe.

Selv virker ikke Ulland Andersen å være veldig interessert i å «snakke om den tøffe tida». Men han innrømmer at Hoffenheim-kampen smakte godt.

– Klart det var godt å få spille litt igjen. Det er godt å kjenne at jeg er i form igjen og at jeg har bra selvtillit når jeg spiller fotball, sier Ulland Andersen.

– Hvilke grep tok du i jula?

– Det er flere ting. Du må ta noen valg her i livet og så må du gå 100 prosent for det. Det nytter ikke å gjøre ting halvveis. Jeg har tatt tak i en del ting, sier han.

– Hvilke?

– Jeg er bedre mentalt forberedt. Også er jeg hundre prosent frisk. Jeg kjenner at en del ting klaffer nå, sier han.

Han ønsker ikke å være veldig detaljert, men det skinner igjennom at mye handler om at han bestemte seg for at det var i Molde han virkelig ønsket å være – og lykkes.

– Det handler litt om å ta opp hansken og vise at her vil jeg være, ja. Jeg synes jeg har kommet tilbake mentalt mye sterkere. Jeg er bedre forberedt og det fysiske har sluppet opp litt. Jeg hadde en god følelse da oppkjøringen startet, og jeg synes jeg viser nå at jeg har noe her å gjøre, sier Ulland Andersen.

– Handler det litt om at det ville blitt litt «lettvint» å gi opp Molde?

– Ja, det kan være, men jeg ønsket hele tiden å være i Molde, slår han fast.

Store forventninger

I Molde kan Ulland Andersen spille i både Europa og kjempe om seriegullet. Allerede torsdag venter returoppgjøret mot Hoffenheim i 16-delsfinalen i Europaligaen.

– Opphentingen i Spania gir oss håp og muligheter. Jeg mener vi har gode sjanser for å ta en skalp, sier Ulland Andersen.

Selv håper han det skal gi en ny prestasjon mot den gode, gamle versjonen av seg selv som preget Eliteserien i mange år.

Forventningene fra treneren er i alle fall store.

– Jeg ser for meg at Eirik skal være en skikkelig bidragsyter for oss i år, sier Erling Moe.

– Men var dere villig til å gi han opp?

– Nei, langt derifra. Vi har hele tiden visst hva som bor i han. Men når han ikke fikk nok spilletid, så må vi diskutere hva som er det beste. Men nå har han virkelig tatt opp hansken, sier Erling Moe og legger til:

– For å bli skikkelig god, så trenger man trygghet, men man trenger også å fighte for det. Sånn har vi det i Molde. De som overlever det, pleier å bli gode, sier Erling Moe.

Nå kan det virke som om Eirik Ulland Andersen er i ferd med å knekke den koden. I så fall er det et varsku til de øvrige Eliteserie-klubbene.

– Jeg skal bare fortsette som mot Hoffenheim og bidra til at laget får resultater. Så kanskje jeg kan skinne litt jeg også, sier Ulland Andersen.