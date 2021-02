Barnelege Carina Saunders var alene i barsel da hun fødte i september. Nå er hun glad for at det blir lettere for andre gravide å ha med partneren både før, under og etter fødsel.

Tirsdag vedtok regjeringen å sikre forutsigbarhet for fødende ved å legge til rette for at gravide kvinner kan ha følge av partner under fødsels- og barselsoppholdet, såfremt smittevernfaglige hensyn kan ivaretas på en forsvarlig måte.

Stortinget har også bedt regjeringen sikre at hurtigtester skal brukes på sykehusene for å legge bedre til rette for at partner kan være med.

LANG FØDSEL: Carina hadde rier i to døgn før sønnen ble forløst med hastekeisersnitt. Foto: Privat

Vedtakene kommer i kjølvannet av at stadig flere har meldt seg på fødeopprøret under emneknaggen #jegføderikkealene.

– Trist

I september fødte barnelege Carina Saunders en liten gutt.

Som konsekvens av å være gravid under koronapandemien fikk ikke mannen hennes være med på ultralyder og sykehusbesøk i forkant av fødselen, ei heller barsel i etterkant.

Saunders er svært fornøyd med at regjeringen endelig har fattet vedtak som bedrer situasjonen for gravide og fødende, og partnerne deres.

Hun legger imidlertid til at det burde skjedd mye før, og syns det er trist at fødende har måttet slåss med opprop og kampanjer.

– Det er trist at partnere har blitt ekskludert, og særlig i tilfeller der de finner avvik, sier Saunders.

Etter å ha gått to uker over termindato måtte hun selv inn til sykehuset for stripping og for å få innsatt ballong, begge deler uten partner.

Tilfeldig at mannen fikk være med

Tilfeldigheter gjorde at hun likevel fikk ha med seg mannen sin store deler av fødselen. Fordi hun visste at han ikke ville få være med før hun var i aktiv fødsel, som defineres ved 5-6 cm åpning, utsatte hun å dra til sykehuset.

Da de kom frem viste det seg at hun allerede hadde stor nok åpning, og han fikk bli med henne. Der stoppet imidlertid progresjonen opp, og etter to døgn med rier ble lille Adam forløst med keisersnitt.

– Hadde progresjonen stoppet opp ved for eksempel 3 cm hadde jeg måttet tilbringe tiden på sykehuset alene, sier hun.

Etter keisersnittet fikk mannen til Carina være med babyen i to timer før hun ble sendt på barsel, og mannen ble sendt hjem.

Der lå hun på delt rom med en tynn gardin mellom seg og den nybakte moren ved siden av. Hun hadde store smerter, og kunne så vidt sitte oppreist. Plutselig hadde hun i tillegg en baby å ta vare på, og tiden på en underbemannet barselsavdeling uten støtte fra mannen hennes ble krevende.

Etter snart fire søvnløse døgn var hun utslitt og fikk kranglet seg til å flytte til barselhotellet. Der kunne endelig mannen være med og avlaste henne.

– Hadde jeg ikke blitt flyttet da hadde jeg skrevet meg selv ut av sykehuset, sier Saunders.

– Kan påvirke barnet hele livet

Hun mener det er et generelt problem at barselavdelingen er underbemannet og er dårlig tilrettelagt for besøk fra partner, men tror det har blitt ekstra ille etter koronapandemien.

– For meg virker det ulogisk at partneren får komme på et bestemt tidspunkt i aktiv fødsel. Er han der fra starten av er det liten forskjell, tenker jeg.

Hun er redd stresset ekskluderingen medfører også kan gi langsiktige konsekvenser for både mor, far og barn.

Saunders jobber nemlig selv som barnelege ved Ullevål sykehus i Oslo, der hun blant annet er involvert i forskning på livsstilsfaktorer og stress under svangerskapet, og om det kan påvirke sykdomsrisiko hos barn i løpet av livet.

– Kronisk stress hos mor under graviditeten kan endre utviklingen av arvematerialet til babyen i magen. Det vil altså kunne påvirke barnet hele livet, sier hun.

Kan gi alvorlige konsekvenser

I tillegg uttrykker en bekymring for økningen i antall fødselsdepresjoner under pandemien.

– Det finnes nok av kvinner som har hatt en mye verre fødeopplevelse enn meg, og som har slitt og fått fødselsdepresjon, sier hun.

FORLØST MED KEISERSNITT: Mannen til Carina fikk to timer med lille Adam før han ble sendt hjem. Foto: Privat

I følge Saunders kan fødselsdepresjon påvirke både relasjonen mellom mor og barn, og mellom mor og partner i en kritisk fase av barnets liv.

– Det er helt hårreisende. At partner ekskluderes kan gi alvorlige konsekvenser.

Saunders tror det vil synliggjøres i fremtidige forskningsstudier om barn som blir født under koronapandemien og mødrene deres.

– Misvisende

Seksjonsleder for fødeavdelingen på Ullevål, Thorbjørn Brook Steen, mener #jegføderikkealene-kampanjen er misvisende.

KRITISK: Seksjonsleder ved fødeavdelingen på Ullevål sykehus, Thorbjørn Brook Steen, mener kampanjen skaper undøvendig frykt. Foto: Privat

– Den skremmer gravide kvinner unødvendig. Det er ingen som føder alene, sier han.

Steen viser til at alle kvinner som har en partner eller støttespiller som ikke er i karantene, får ha med denne under aktiv fødsel.

Han understreker imidlertid at særlig kvinner i barsel er en sårbar gruppe, og at han har forståelse for at pandemien har rammet dem hardt.

– Dette er en del av en større og ekstremt viktig debatt om ivaretakelse av kvinner under hele graviditeten, sier Steen.

Håper vaksinering kan bedre situasjonen

Han legger til at det uavhengig av koronapandemien er svært viktig at både mor og partner får en god opplevelse av graviditet og fødsel, men at pandemien gjør det krevende.

På spørsmål om hvorfor ikke partner kan være med også før og etter fødsel, svarer Steen at det i hovedsak er økt risiko for smittespredning som er årsaken.

– Men hvilken forskjell utgjør det om mor og partner allerede bor sammen, og partner uansett er der i timer av gangen og kommer og går?

– Det er flere tilfeller der kun én av partene i et par er smittet. Det vil øke risikoen for smittespredning, og om det så bare øker risikoen litt så er det nok, sier Steen.

Han mener hensynet til risikoen for å smitte en hel avdeling, slik at det går utover andre fødenes helsehjelp, må veie tyngst.

Forventer grep fra Høie

– Nå vaksinerer vi fødeavdelingene på løpende bånd, med håp om å kunne åpne mer, sier han.

FORVENTER GREP: Åshild Bruun-Gundersen (Frp) forventer at helseministeren tar grep. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Helsepolitisk talsperson i FrP Åshild Bruun-Gundersen sier til TV 2 at hun synes det er trist at sykehusene har brukt rigide smittevernfaglige begrunnelser, og dermed frarøvet kvinner å ha med partner på fødsel.

- Vi har alle forståelse for at vi står i en pandemi, og at det må håndteres med forsiktighet. Men det er ikke grunn til å frarøve kvinnene å ha med partneren, sier Bruun-Gundersen.

Hun er klar på at Frp sitt mål nå er at alle gravide, uansett hvor i landet man bor, skal få ha med partner både under fødsel og i barsel.

- Dette må bare komme på plass så raskt som mulig. Og vi forventer at helseminister Bent Høie tar grep allerede denne uken.