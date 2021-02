Smakfulle ostesmørbrød i ulike varianter

Her er oppskrifter på toast og ostesmørbrød - en sikker vinner for både store og små.

Stekt toast med sennep, ost og skinke

Dette trenger du til 2 personer:

4 skiver brød, fint eller halvgrovt

1 ss god sennep, grov med god smak

4-6 skiver hvit ost, gjerne en lagret hvit ost med god smak (cheddar kan også brukes)

4-6 skiver kokt skinke

2 egg

4 ss melk

1-2 ts knust tørket oregano eller timian

Smør til steking

Slik gjør du:

Varm stekeovnen til 225 grader. Smør skivene med sennep og legg dem sammen to og to med ost og skinke imellom. Visp sammen egg, melk og knust krydder i en dyp tallerken/ildfast fat (ikke for stort). Vend hele toasten i blandingen, løft opp og la renne av seg før de stekes i panne med godt med smeltet smør. Stek lys gylne på hver side i middels varm panne. Server nystekte, gjerne med en salat ved siden av.

Pizza ostesmørbrød

Dette trenger du til 4 personer:

4 skiver brød (ekstra sultne beregne 1 ½-2 skiver pr person)

4-6 ss pizzasaus eller ketchup tilsatt 2-3 ts pizzakrydder blanding eller tørket oregano (har du litt røkt paprika pulver bland det med krydderet)

Eventuelt tynne strimler eller små biter av kokt skinke/kjøtt

1-2 ss finhakket rødløk

4-5 dl revet hvit ost

Eventuelt litt mer krydder til topping

Slik gjør du:

Varm stekeovnen til 225 grader. Smør skivene med pizzasaus (de kan godt legges på bakepapirkledd stekebrettet før de smøres). Fordel over strimlet kjøtt og revet hvit ost, avslutt med et krydderdryss. Stek på midterste rille i varm stekeovn i 10-12 minutter, følg med. Server eventuelt med en grønn salat.

Sandwich med peanøttsmør banan og bacon a la Elvis Presley

Dette trenger du til 2 personer:

4 skiver loff/halvgrovt brød

Ca. ½ dl peanøttsmør

1-2 modne bananer

2-4 skiver bacon

Eventuelt 1-2 ss smør til steking

Slik gjør du:

Smør 2 av skivene med most banan og de andre 2 skivene med peanøttsmør og legg sammen banan mot peanøttsmør. Stek bacon sprøtt i en stekepanne, eventuelt tilsatt litt smør. Ta opp baconet og stek sandwichene i panna og stek ved middels varme til de er gylne. Del hver sandwich i to trekanter og server med sprøstekt bacon.

Jeg er ikke sikker, men tror kanskje Elvis nøt disse sandwichene med cola i glasset. Det gjør mine amerikanske venner.