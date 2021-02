Finn frem spaden!

Etter en lang periode med barfrost og utfordringer med vannforsyning i mange kommuner i Nord-Norge, snur nå været og det er fare for at det kan bli for mye vann.

Bodø kommune er en av de kommunen som nå er i beredskap med tanke på det store væromslaget som kommer i Nord-Norge.

Per-Øyvind Kilvik har vært på jobb siden klokken 22 mandag kveld og har jobbet igjennom natten. Nå har han parkert bilen for å hjelpe vann- og avløpsavdelingen i kommune.

– Det vi gjør her er å sende varm vanndamp for å smelte unna all isen som har lagt seg i den lille elven her.

– Hvis det har kommet mer nedbør oppe på det her slik det var i utgangspunktet, ville det ha rent over ned mot husene der, sier Per-Øyvind Kilvær, driftsoperatør hos veiseksjonen i Bodø kommune og peker mot flere eneboliger.

LIKE BLID: – Til vanlig kjører jeg brøytebil, men nå hjelper jeg vann- og avløpsseksjonen med å fjerne is, sier Per-Øyvind Kilvik i Bodø kommune. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

En bunnfrosset elv under et godt lag med snø kan føre til store skader dersom kommunen ikke tar grep nå.

Fra onsdag 24. februar ventes det økende temperatur med plussgrader i store deler av fylkene Nordland og Troms- og Finnmark, og det i kombinasjon med nedbør i form av regn.

Kan bli kritisk

– Det vil være en utfordring og vi er veldig spente på disse dagene med nedbør som kommer. De første dagene blir kritiske og det kan bli dramatisk også, sier Bjørn Inge Ingvaldsen, drifts- og produksjonssjef i Bodø kommune.

KRITISK: – kommunen er i høyeste beredskap, sier Bjørn-Inge Ingvaldsen, drifts- og produksjonssjef i Bodø kommune. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Det er sendt ut snøskredvarsel på rødt nivå flere steder og snøskredfaren er også økende i resten av fylkene.

– Vi har i januar og februar hatt en spesiell værsituasjon med mye barfrost, noe som har gitt utfordringer med vannforsyning i mange kommuner. Dette ble etterfulgt av en til to uker med en god del snø, sier fylkesberedskapssjef Asgeir Jordbru i Nordland.

RYDDER SNØ: De neste dagene kommer plussgrader og mye regn på snøens som er kommet. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

- Når været nå slår om på nytt forventes det en del utfordringer som vi kanskje ikke ser hvert år, forklarer Jordbru.

– Det er et helvete!

Odd Harry Hansen driver vaktmester service i Bodø. Det går unna etter at det er kommet mye snø de siste dagene. Han er lite fornøyd med plussgrader og regn nå.

– Det er et helvete for å si det mildt! Jeg håper at det ikke blir så mye regn, for jeg liker å gå på ski, sier Odd Harry Hansen, daglig leder hos Vaktmester Service.

Litt lengre ned i gata durer det i snøfresen til Jan Skille. Han drømmer om Spania mens snøen kastes kontrollert ut.

– Hva tenker du om sju plussgrader og regn?

LEI SNØ: Jan Skille i Bodø drømmer om Spania mens snøfreseren spiser igjennom snømassene. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Ja det blir herlig, he-he. Det ønsker jeg veldig slik at man får presset ned snøen. Det er helt ekstremt det her. Jeg kan ikke huske at det er kommet så mye snø på en gang siden vi kjøpte huset på slutten av 90-tallet, sier Jan Skille.

– Går tanke til Spania?

– Ja, vi pleier å reise dit tre ganger i året, spesielt på denne tiden av året. Det er slitsomt å stå her å måke snø, men et er god trim da, sier Skille.

Ber innbyggerne om hjelp

Gjennom barfrostperioden har isen i mange mindre vassdrag svellet kraftig opp. Nedbør og smeltevann vil derfor kunne renne oppå isen inntil den enten løsner eller vannet finner seg en vei under isen.

Dette vil kunne føre til lokale oversvømmelser og at bekker kan ta nye veier. Det er også en mulighet for isgang i større vassdrag. Her vil is kunne skyve seg opp og lage oversvømmelse.

MASSE IS: Mange bekker er bunnfrosset og det vil fører til problemer når regnet kommer. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Nå oppfordrer fylkesberedskapssjefene i Nord-Norge om at folk tar frem spaden så raskt som mulig for å hjelpe til.

– Det er en veldig enkel innsats og ta frem spade og måke i fem minutter slik at du finner frem slukene i gata, sier Asgeir Jordbru, fylkesberedskapssjef i Nordland.

– Da forhindrer man overvann og skader på bebyggelse. En liten innsats fra hver enkelt av oss kan derfor hjelpe stort, fastslår fylkesberedskapssjefen.

Snøfallet den siste uken med påfølgende brøyting og snømåking har ført til at mange sluker i bynære strøk ligger under snøen.

De tekniske etatene i kommunene har brukt store ressurser på vannhåndtering, åpning av stikkrenner, brøyting og nå må de ut åpne sluker.

MYE SNØ: Folk oppfordres til å grave frem sluker for å få vannet unna Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Bodø kommune er en av mange som nå er i høyeste beredskap med tanke på det som kommer.

– Vi er nå rundt og tar de ulike bekkeinntakene og prøver å punktere en del skavler langs veien slik at vannet kan stikke seg ut. Vi er i høyeste beredskap nå, sier Bjørn Inge Ingvaldsen, drifts- og produksjonssjef i Bodø kommune.