Bodø/Glimt drar på treningsleir til Spania

Bodø/Glimt har nå bestemt seg for at klubbens A-lag reiser til Spania for å optimalisere forberedelsene til det som for klubben er en svært viktig sesong. Beslutningen er tatt etter grundige vurderinger internt på styrenivå og i dialog med NFF, NTF og kommunale smittevernsmyndigheter.

Glimt har vært blant klubbene som er har blitt påvirket mest av korona i sesongoppkjøringen. Siden nyttår har laget vært gjennom to perioder med karantene som følge av intern smitte av covid-19.



Derfor har klubben sett det som nødvendig å gjøre det de kan for å optimalisere treningshverdagen til vårt A-lag, samt sikre at de gjør det dekan for å unngå smitte inn mot seriestart og viktige kvalifiseringskamper til Champions League.

I løpet av torsdag 25. februar vil derfor A-lag og støtteapparat reise til Marbella på treningsleir. I første omgang er dette oppholdet berammet frem til 15. mars, men klubben vil gjøre løpende vurderinger om å forlenge oppholdet dersom det viser seg å være behov for dette.

Klubben oppgir at de tar en rekke smittevernhensyn under oppholdet:

Klubben vil reise med charterfly.

Transport til og fra flyplassen vil foretas i egne innleide busser, og en vil minimere all kontakt med andre personer på flyplassen.

Innleide busser vil bare være til klubbens disposisjon under hele oppholdet.

Bussjåfør vil måtte fremvise negativ PCR-test, og vil bare oppholde seg på A-lagets område, og i deres kohort, under hele oppholdet. Busselskapet vil måtte forholde seg til "UEFA return to play protocol" hva gjelder desinfisering av buss.

Alle ansatte på hotellet skal dokumentere negative PCR-tester, bruke munnbind og holde nødvendig avstand til våre spillere, trenere og støtteapparat.

Hotellet klubben skal disponere har akseptert å møte alle de standarder som er definert i "UEFA return to play protocol" med hensyn til vårt opphold. Dette innebærer blant annet rengjøring av rom, vask av tøy, matlaging og service.

Både spillere, trenere og støtteapparat vil ikke kunne forlate hotellet eller treningsfasilitetene under hele oppholdet. Dette for å kunne sikre at A-laget ikke kommer i kontakt med personer utenfor deres kohort.

I forkant av hver eneste treningskamp er det avtalt at både lag og støtteapparat må ha avlagt negativ PCR-test.

En ansvarlig i klubbens medisinske apparat vil ha ansvar for å sikre at motstander i treningskamper har oppfylt sine forpliktelser i forhold til "UEFA return to play protocol".

Laget vil ved retur til Norge imøtekomme og tilpasse seg alle de regler og retningslinjer som gjelder testing og karantene fra norske myndigheter på dette tidspunkt.

Klubben har fremlagt sine planer til smittevernsansvarlig i Bodø kommune. I en kommentar sier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen dette:

- Bodø/Glimt har gjort gode og grundige vurderinger, og de har presentert en plan for gjennomføring av et slikt treningsopphold som ivaretar alle nødvendige hensyn til smittevern. Det å kunne dra til et sted og leve i slike isolerte omgivelser vil være den beste måten for klubben å unngå smitte. Det er selvfølgelig viktig at de ved retur til Norge igjen følger de regler og retningslinjer som vil være på dette tidspunkt i forhold til testing og karantene.

Sak oppdateres fortløpende