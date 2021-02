47-åring fikk papirlapp med instrukser om hvordan han skulle spionere på Scania

– Hva skulle du gjøre med opplysningene som står på papirlappen?

– Den fikk jeg av Jevgenij. Han fortalte meg hvordan man kunne hente ut informasjon fra en datamaskin. Dette var en slags oppskrift på hvordan man kunne gjøre det.

Dette forklarte en 47 år gammel svensk konsulent i avhør med Säpo i oktober 2020.

47-åringens ID-kort hos Scania. Foto: Säpo

47-åringen, som er tiltalt for å spionere for Russland, risikerer opptil seks år i fengsel.

Mannen som ble tiltalt i Gøteborg tingrett mandag, har nektet for alle anklagene.

Pågrepet under middag

Han skal ha solgt informasjon om selskapene Scania og Volvo til Russland, og satt Sveriges sikkerhet i fare, ifølge påtalemyndigheten.

Svensk kontraspionasje hadde holdt et øye med ham over lengre tid, før de slo til.

47-åringen ble pågrepet i februar 2019 mens han spiste middag på restaurant Kristall i Stockholm med den russiske diplomaten Jevgenij Umerenko, som i realiteten var etterretningsoffiser.

Umerenko ble også pågrepet, men løslatt kort tid etter på grunn av hans diplomatiske immunitet.

Møttes på irsk pub

De to har ifølge 47-åringen truffet hverandre gjentatte ganger over flere år. Ifølge Säpo jobbet 47-åringen hardt for å skjule disse møtene.

Den spiontiltalte svensken i det første fengslingsmøtet. Foto: Fredrik Persson/TT NYHETSBYRÅN/NTB

– Møtene med Jevgenij pleide å finne sted en gang i måneden, noen ganger annenhver måned. Jeg fikk rundt 10.000 kroner hver gang, har 47-åringen forklart i avhør.

Rett før pågripelsen skal den svenske mannen ha mottatt 27.800 svenske kroner fra diplomaten.

Ifølge påtalemyndigheten var det betaling for å ha delt informasjon med Russland knyttet til kildekoder og konstruksjon av produkter i bilsektoren.

– At han har blitt godt betalt, viser at russerne har satt pris på hans tjenester, sier statsadvokat Mats Ljungqvist.

En felles bekjent har fortalt til politiet at han introduserte den spiontiltalte 47-åringen for Umerenko på en irsk pub i Göteborg sommeren 2016.

– My friend is a council from rus embassy in Stockholm, skrev den spiontiltaltes venn i en tekstmelding før han sendte adressen til puben i Östra Hamngatan.

20 500-kronerssedler som ble beslaglagt. Foto: Säpo

Dårlig råd

Diplomaten Umerenko jobbet som ambassaderåd i Stockholm, men var egentlig offiser i den russiske etterretningstjenesten SVR.

Ifølge nyhetsbyrået AP er han ekspert på industrispionasje, og har tjenestegjort som «Linje X-offiser» under et opphold i Tyskland.

Vitnet som er en felles bekjent av de to, er opprinnelig russer. Han har i avhør med Säpo forklart seg om sin kontakt med ansatte i den russiske ambassaden i Stockholm og konsulatet i Göteborg.

SVR-offiseren Umerenko ser ut til å ha utnyttet muligheten, og brukt sitt vennskap med vitnet til å tilnærme seg 47-åringen.

– Jeg vil ikke gå inn på når kontakten ble opprettet, men vil mene at han siden juni eller juli 2017 har vært vervet av SVR, sier Ljungqvist ifølge SVT.

I det første avhøret etter pågripelsen fortalte 47-åringen at han hadde kjent den russiske diplomaten i noen år, og at dette var en lang historie som bunnet i hans svake privatøkonomi.

Brukte datakode

Ifølge tiltalen fotograferte mannen informasjon direkte fra skjermen på datamaskinene, for å skjule at handlingene ble registrert av IT-systemene på jobb.

Kameraet som ble brukt til å fotografere Scania-dokumenter. Foto: Säpo

Under husransakelse fant politiet et rødt Nikon Coolpix-kamera, der alle bilder i minnekortet var slettet. Men teknikerne klarte å gjenskape 657 bilder.

Ut fra dette innholdet kunne etterforskerne fastslå at kameraet var brukt til å fotografere innhold som stammet fra Scania.

Fotoforbud

En datakode som 47-åringen hadde brukt, gjorde det mulig å skape PDF-filer av dokumentene som ble åpnet, mener påtalemyndigheten.

– Det er vår bestemte oppfatning at han ikke hadde behov for å vite dette. Vi har generelt fotoforbud. Man får ikke gå rundt og ta bilder, har 47-åringens sjef i Scania opplyst i avhør om de fotograferte dokumentene.

I avhør har 47-åringen nektet for å ha fotografert informasjonen.

På to av hans datamaskiner har politiet funnet Volvo-dokumenter som er merket «Confidential». I avhør har han ikke kunnet forklare hvorfor han hadde disse opplysningene.

Han har nektet for at dette materialet ble overlevert til Umerenko, som han møtte dagen etter at dokumentene skal ha blitt lagret på en minnepinne.

Mannens advokat vil ikke kommentere saken.

– Jeg har ingen annen kommentar enn at min klient nekter for lovbrudd, sier Taavi Tuula ifølge SVT.