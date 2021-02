Warholm dropper innendørs-EM i Polen

Koronaviruset gjør at Karsten Warholm dropper å stille i årets EM

Det bekrefter Warholm selv på tirsdagens pressekonferanse. Smitterisikoen er årsaken til at han og trener Leif Olav Alnes dropper mesterskapet.

– Det er først og fremst var det en kjip beslutning å ta, forteller Warholm, mens Alnes sier at det ligger mye begrunnelse bak valget.

For å erstatte mesterskapet, skal Karsten Warholm løpe 300 meter innendørs i Bærum Idrettspark på søndag.

Det har hersket usikkerhet rundt om friidrettsstjernen ville stille til start under mesterskapet i polske Torun fra 4. til 7. mars. Nå er avgjørelsen tatt.

– Jeg er i bra form, og det er synd (ikke å delta), men risikoen er større enn oppsiden, sa Warholm.

Han la videre til at det finnes skrekkscenarioer rundt hva det vil si å få korona.

– Det kan i verste fall bety slutten på karrierer, og det kan bety slutten for min gode trener Leif Olav, selv om han selv mener han er udødelig, sa Warholm.

En annen årsak til at Polen ble droppet, er at arrangementet holdes innendørs.

– Utendørsarrangement er mye tryggere. Smittevernsrisikoen øker når alle skal samles i en hall, legger Warholm til.

Rekordjakt

24-åringen er regjerende europamester innendørs på 400 meter flatt. Han vant distansen i Glasgow for to år siden.

Noen gjentakelse av den bragden blir det altså ikke i Polen.

I stedet setter han seg andre mål i tiden framover. Kommende søndag, samme dag som Warholm fyller 25 år, går han til angrep på den norske rekorden på 300 meter. Det skjer i Bærum Idrettspark.

– Jeg er bedre enn i fjor, og forberedelsene har vært gode. Jeg har vært mye hjemme og trent ekstremt mye, sa Warholm tirsdag.

Mye i vente

Trener Leif Olav Alnes er også kjempeoptimist foran sesongen som venter.

– Ikke selg aksjen på Warhom helt ennå. Veldig mye tyder på at det er store ting i vente. Forhåpentlig blir det en flott utedørssesong, sa han.

Alnes er tydelig på at eleven er på et høyere nivå enn for ett år siden.

(©NTB / TV 2)