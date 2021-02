Trill terning på «Hver gang vi møtes»-låtene

Hanne Krogh er en norsk artist, tekstforfatter og historieforteller.

Hun trådte inn i det nasjonale rampelyset allerede som 15-åring, da hun i sin første tv-opptreden vant Melodi Grand Prix med «Lykken er». Siden da har hun oppnådd suksess på svært ulike arenaer og tilbrakt nesten hele livet på scenen.

I tillegg til en sang-karriere har Hanne hatt hovedroller både i teater og på filmlerretet, blant annet som Sonja i Norges mest sette film, «Reisen til julestjernen».

Med gruppen Bobbysocks, som hun selv hadde ideen til og skapte, vant Hanne og Elisabeth Andreassen Norges første seier i Eurovision Song Contest med «La det swinge» – og turnerte deretter verden over.

BOBBYSOCKS: Her er Bobbysocks i aksjon på scenen under Melodi Grand Prix i 1985. Hanne Krogh (t.h.) og Elisabeth Andreassen. Foto: Erik Thorberg/Scanpix.

Hennes julekonserter har vært en årlig tradisjon i over tretti år, og hun har vært programleder for utallige TV-program, blant annet «Rockheim Hall of Fame». Det siste tiåret har hun vært ansvarlig for flere store scene-produksjoner sammen med tre av Norges fremste opera-tenorer, med temaer som Havlandet Norge og Stemmerettsjubileet.

– Å være artist kan være et ensomt yrke. Jeg gleder meg til å tilbringe all denne tiden sammen med kolleger som jeg gjerne vil bli nærmere kjent med, menneskene selv, musikken deres og historien bak sangene de har gitt oss, sier Krogh om Hver gang vi møtes.

Hva synes du om de ulike versjonene?