Falla med klar tale: – Sprint er den mest underholdende langrennsøvelsen

Regjerende sprint-verdensmester undrer seg over at distanseløperne ikke får de samme spørsmålene som henne.

I et intervju med NRK gjør Maiken Caspersen Falla det klart at hun er kritisk til holdningene til sprint. På mandagens pressekonferanse i Oberstdorf utdyper hun sine meninger.

– Jo, helt fra jeg begynte å satse på sprint fikk jeg alltid spørsmål om «når skal du gå noe annet»? Det er en holdning distanseløperne ikke blir møtt med, sier hun, og slår fast:

– Sprint har kommet seg veldig de siste årene. Vi har fått enda større publikum og mange jeg har snakket med ser at de elsker å se på, og at det er den mest underholdende langrennsøvelsen. Det har vært en stor endring fra mitt første VM i Liberec i 2009, og det er jeg glad for å se, mener hun.

Caspersen Falla sier at hun har ankommet VM med lave skuldre.

– Alt er ikke nytt, jeg har vært i denne situasjonen før og kommer til VM med lave skuldre. Jeg prøver å glede meg. Kroppen har fungert bra de siste to og en halv månedene med tanke på den treningen jeg har gjort siden midten av desember, og håper at det holder, sier den regjerende verdensmesteren.

Det varme været i VM-byen bekymrer henne imidlertid litt.

– Jeg personlig har troen på at arrangørene gjør de tiltakene slik at det blir en fair løype, og at det ikke blir mye uhell og fall nedover. Jeg stoler på at arrangøren gjør jobben og får en bra løype, selv om bløte forhold gjør det utfordrende, sier Caspersen Falla.

Trener Ola Vigen Hattestad tror på en solid norsk innsats på torsdagens VM-sprint.

– Dette er jenter som har prestert godt gjennom hele sesongen. Det var litt rusk før jul med Maiken. Men dette er sterke jenter, vi har forberedt oss veldig godt og hatt fokus på løypen som venter. Vi har trent på de egenskapene som skal til og har et veldig sterkt lag, varsler han.

Slik gikk det sist i ski-VM

Slik gikk det sist under ski-VM i Seefeld i 2019:

Sprint, fri teknikk 1) Maiken Caspersen Falla, 2) Stina Nilsson, Sverige, 3) Mari Eide.

Lagsprint, klassisk: 1) Stina Nilsson/Maja Dahlqvist, Sverige, 2) Katja Visnar/Anamarija Lampic, Slovenia, 3) Maiken Caspersen Falla/Ingvild Flugstad Østberg.

10 km klassisk: 1) Therese Johaug, 2) Frida Karlsson, Sverige, 3) Ingvild Flugstad Østberg.

Skiathlon: 1) Therese Johaug, 2) Ingvild Flugstad Østberg, 3) Natalia Neprjajeva, Russland.

30 km fri teknikk: 1) Therese Johaug, 2) Ingvild Flugstad Østberg, 3) Frida Karlsson, Sverige.

Stafett: 1) Sverige (Ebba Andersson, Frida Karlsson, Charlotte Kalla, Stina Nilsson), 2) Norge (Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Therese Johaug), 3) Russland (Julia Belorukova, Anastasia Sedova, Anna Netsjajevskaja, Natalia Neprjajeva).