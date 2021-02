Norge-Tyrkia spilles i Spania

Grunnet usikkerheten rundt koronasituasjonen har NFF besluttet at Tyrkia-kampen skal spilles i Spania.

Allerede i januar kunne TV 2 erfare at Málaga var sett på som mulig sted for landskampen. Det blir også tilfellet.

Ståle Solbakken spurt av TV 2 ble også tidligere i år spurt om det at kampen kanskje måtte spilles et annet sted enn Ullevaal.

– Jeg har ikke brukt tid på det, for jeg har vært så mentalt forberedt på at det kan skje. Sånn er det. Hva jeg mener er egentlig helt uvesentlig. Vi må ta konsekvensen av det, og det har vi gjort gjennom å være føre var, sa Solbakken til TV 2.

Norge åpner kvalifiseringen borte mot Gibraltar 24. mars. A-herrer vil møtes i Marbella til denne kampen, bli værende i samme område etter kamp for å spille kampen mot Tyrkia i Malaga tre dager senere, og deretter avslutte med bortekamp i Montenegro 30. mars.

– Norske koronaforskrifter om innreise og karanteneregler kan skape ekstra utfordringer, noe også landslagsledelsen har uttrykt bekymring for. Dette opplegget vil skape mer ro og bedre forberedelser inn mot kampen, selv om det er synd at vi ikke kan spille i kjente omgivelser på hjemmebanen vår på Ullevaal. Marbella Football Center er sted vi er godt kjent med, har svært gode treningsfasiliteter, og vil sørge for at laget er best mulig forberedt til tre viktige kamper, sier generalsekretær i NFF Pål Bjerketvedt.

Spanske myndigheter og det spanske fotballforbundet har godkjent at kampen kan spilles.

– Negativt for Norge

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror det er en god løsning, men sulle gjerne sett at landskampen kunne blitt spilt på Ullevaal.

– Det var jo som ventet. Det vr jo bra med oppstyr sist de skulle spille landskamp i Norge, sier Mathisen.

– Det er negativt for Norges sjanser å spille på nøytral bane. Norge på Ullevaal har bra med selvtillit, og Solbakken har lyst å lage et fort. Nå starter han egentlig med tre kamper på fremmed grunn.

EKSPERT: Jesper Mathisen fotballekspert i TV 2. Foto: Daniel Sannum Lauten, Tv 2

Fotballeksperten sier også at det kan være en god løsning for Norge med tanke på reising.

– Samtidig er jo dette den beste løsningen rent logistikkmessig. For spillerne blir det behagelig og fint. De får bra med ro på seg inn mot Tyrkia-kampen og så er det Montenegro da. Totalt sett ser de på det som en grei løsning, men isolert sett er det negativt for kampen mot Tyrkia.