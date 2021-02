Her bryter de loven i TV 2-serien: – Beklager sterkt at vi gjorde en feil

I årets sesong av Bloggerne på TV 2 og TV 2 Sumo, kan man blant annet se at Emma Ellingsen (19) prøver å få billappen.

I en episode i forrige uke ble trafikkloven brutt da hun og søsteren Mia (25) øvelseskjørte.

Se situasjonen i videovinduet øverst i saken.

Dette sier vegtrafikkloven om mobilbruk § 2.Førers bruk av mobiltelefon under kjøring med motorvogn Fører av en motorvogn må ikke bruke mobiltelefon under kjøring. Fører kan likevel bruke mobiltelefonen til å starte opp, gjennomføre og avslutte en samtale når mobiltelefonen under kjøringen er håndfri eller er plassert i en holder. Holderen skal være forsvarlig fastmontert i umiddelbar nærhet av rattet og så nært førers ordinære synsfelt under kjøring som praktisk mulig, med mindre holderen er en integrert del av kjøretøyets orginalinnredning. Når mobiltelefonen brukes håndfritt, kan den også benyttes til å styre og avspille lydfiler.

Har lært av feilen

Mia sitter nemlig på mobilen når hun har ansvar for Emma under øvelseskjøring. Dette har flere TV-seere fått med seg, og klaget på til TV 2.

Søstrene sier til God kveld Norge at de angrer. Via Ellingsens manager, Tone Christensen, uttrykker de:

– Her har det dessverre skjedd en glipp, og Mia burde ikke ha sittet på mobilen i denne situasjonen. Dette er ikke noe vi pleier å gjøre, dette vet vi egentlig veldig godt.

– Hva tenker dere om at dette er straffbart?

– Vi synes at det er bra at dette ikke er lov, da det kan føre til farlige trafikksituasjoner.

Emma Ellingsen har over 700.000 følgere på Instagram alene, og søsteren har over 85.000 følgere. De når dermed ut til mange unge jenter og gutter.

– Vi tar ansvaret vårt om at vi når ut til mange unge følgere veldig seriøst, og beklager sterkt at vi gjorde en feil her og dette har vi lært av.

FAMILIE: Emma Ellingsen (nummer tre fra venstre) sammen med mor Tina, far Paal og søster Mia. Foto: Heiko Junge/NTB

Risikerer saftig bot

Kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen, har sett den omdiskuterte Bloggerne-scenen. Han sier at ledsangeren er å regne som fører av bilen under øvelseskjøring.

– Bruker du håndholdt mobil som ledsager under kjøring, vil bøtesatsene være de samme som om du kjørte bilen selv. I dag innebærer det en bot på 5000 kroner, samt tre prikker, sier han, og fortsetter:

– Er du ledsager så har du en viktig rolle for den som øvelseskjører og du må konsentrere deg om kjøringen, ikke mobilen. Det er viktig med mengdetrening, men det er også viktig at man bruker kjøringen til å trene og øve på ulike ting som er relevant for kjøringen.

Han kommer med følgende tips til de som skal øvelseskjøre i tiden fremover:

– Bli gjerne enige før kjøreturen om hva dere skal fokusere ekstra på til denne turen. For å lykkes med dette, må både ledsager og den som øver være konsentrerte om bilkjøringen og trafikkbildet de møter. Ledsager skal kunne stille spørsmål til refleksjon og som kan utfordre valg samtidig som den kan bryte inn hvis den som øver gjør en vurdering som potensielt kan være farlig.

Ønsker ikke å sensurere

Det er TV 2 som sender den potensielt sett farlige trafikksituasjonen. Pressesjef i TV 2, Jan Petter Dahl, sier følgende:

– Bloggerne er en dokumentarserie hvor vi følger livet til store nettprofiler i Norge, der noe av innholdet er filmet og dokumentert av profilene selv. TV 2 ønsker i denne dokumentarserien og gi et godt innblikk i profilenes liv, og da er også innslag som dette en del av programmet.

– Hva syns dere om signalene dere sender ut i denne episoden, angående trafikksikkerhet?

– Å overholde trafikkreglene er viktig for oss alle. Samtidig så ønsker ikke TV 2 å sensurere bort et klipp som dette. Også det hører hjemme i en dokumentarserie som Bloggerne.