Sofie (26) gjorde tabben «alle» gjør på kjøkkenet: – Dette kunne gått utrolig mye verre

Forrige uke skulle Sofie Schjølberg (26) fra Lofoten hente et batteri til datterens leke.

– Da jeg åpnet kjøkkenskapet, så jeg at deler av kurven batteriene lå i var smelta. Det var svimerker på skapdøra og på hylla over. Dette kunne ha gått skikkelig ille, sier hun til TV 2.

Det var Lofotposten som først omtalte saken.

– Det var nylig en brann rett her i Vesterålen, og siden da har vi vært ekstra nøye med å ta ut stikkontakter og passe på, og så skjer dette! Jeg hadde virkelig ingen anelse om at dette kunne skje med ubrukte batterier, sier Schjølberg.

SMELTET: Sofie Schjølbergs samboer holder opp kurven med de brente batteriene. Foto: Privat

– Utrolig skummelt

Platkurven var familiens «roteskuff», med alt i fra kulepenner til lyspærer og batterier.

Sofie Schjølberg hadde lagt batteriene løst i plastkurven, og dermed har trolig batteripolene kommet bort i hverandre og antent.

– Det var helt tydelig at det hadde vært fyr i kurven. Pappemballasjen på lyspærene hadde brent, og plastkurven var smelta. Det var utrolig skummelt, sier hun.

Hun sier at hun for en måned siden kjente svilukt på kjøkkenet, men at hun trodde at lukta skyltes noe annet.

– Jeg trodde at lukta kom utenfra, kanskje fra elbilen til samboeren min. Vi sjekket bilen og stikkontakten, men fant ingenting. Da jeg åpnet kjøkkenskapet på lørdag, kjente jeg igjen lukta, sier hun til TV 2.

NYTT: Sofie Schjølberg hadde aldri hørt om at det var farlig at batterier ligger løst sammen. Foto: Privat

26-åringen, som er hjemme i mammapermisjon, sier at hun og familien er heldige som bare fikk et par svimerker i skapet.

– Jeg våger nesten ikke å tenke på hvis det skjedde på natta eller at vi ikke var hjemme, og brannen spredte seg. Det kunne ha gått så utrolig mye verre, sier hun.

Skummelt syn

Sofie Schjølberg har lagt ut bilder av den svidde kurven på Facebook, og ønsker å advare andre.

«Aldri har jeg hørt om eller visst at batteri kan ta fyr av å ligge løst i en plastboks. Eller i det hele tatt. Dette synet møtte meg i dag da jeg skulle hente batteri i skapet. Det har tatt fyr i boksen og svidd i skapet. Brent ordentlig. Dette kunne ha gått så mye verre, veldig skummelt. Alle som har batterier liggende løst, vil jeg oppfordre til å få system på en annen måte. Med en gang,» skriver hun.

– Fra nå av skal jeg kaste brukte batterier med en gang. Nye batterier skal ligge i pakningen sin til de skal brukes, sier hun.

Måtte flytte på hybel

TV 2 har tidligere skrevet om hvordan batterier førte til at huset til ekteparet Toril og Bjørn Tore Valsvik tok fyr.

Både vaskerommet og badet ble helt ødelagt i brannen, og ekteparet måtte flytte inn i en hybel.

På grunn av utformingen er det størst fare når det gjelder batteritypen som brukes i røykvarslere.

– Ni volts batterier har to poler på samme ende av batteriet. Hvis du får forbindelse mellom de to og det fortsatt er strøm på batteriet, kan du få en kortslutning, sier vakthavende stabssjef i Oslo brann- og redningsetat Fredrik Frøland til TV 2.

Skrekkscenario

Han sier at det viktig at de brukte batteriene ikke ligger i nærheten av noe annet som kan begynne å brenne.

– Et typisk skrekkscenario er at du kaster batteriet i søpla sammen med stålull som du for eksempel har brukt til å vaske en fettete stekepanne. Da har du oppskriften på hvordan det kan gå skikkelig galt, sier han.

Han sier at det er svært viktig å levere batteriene til egne returpunkter, for eksempel i butikker.

– Når de behandles ordentlig er det veldig lite sannsynlig at noe skjer, men man må jo behandle det som spesialavfall, sier han.

Anbefaler teip

Han har ett tips til hva man kan gjøre før man leverer batteriene til resirkulering:

Sett en bit teip over enden på batterier, slik at polene på batteriene ikke kommer i kontakt med hverandre.

– Putt det i et gammelt syltetøyglass og ikke la det bli en svær haug med batterier før du leverer det til resirkulering, sier han.