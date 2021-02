Regjeringen vil finne Norges mest attraktive by eller tettsted

Regjeringen ønsker innspill fra befolkningen for å finne og premiere Norges mest attraktive by eller tettsted.

– Vi trenger levende og attraktive lokalsamfunn over hele landet. For å vise fram de beste eksemplene, vil regjeringen dele ut en pris til Norges mest attraktive by eller tettsted, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Nå ber han og regjeringen om innspill – og alle kan nominere kandidater på nettsiden attraktiv by.

– Hvis vi skal ta hele landet i bruk, trenger vi sterke småbyer og attraktive lokalsamfunn som kan fungere som kraftsentre i sin region, sier Astrup som håper på mange nominasjoner fra småbyer og tettsteder.

Attraktiv bypris vektlegger bærekraft, nyskaping, god planlegging og samarbeid mellom næringsliv, kommunen og lokalsamfunnet.

– Vi leter etter steder som bidrar til å nå bærekraftmålene ved å satse på bedre miljø og helse for innbyggerne, og trivsel, stolthet og tilhørighet, sier Astrup.