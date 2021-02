Reagerer på at kommuner kaster «ekstradoser» fra vaksineglassene

Forrige uke oppdaterte Folkehelseinstituttet (FHI) sin vaksineveileder, noe som har fått konsekvenser i flere kommuner. Tidligere har flere av dem, hentet ut syv doser fra ett enkelt hetteglass av Pfizers vaksine.

– Fra slutten av forrige uke besluttet at vi kun trekker opp seks doser fra hvert glass, sier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem i Tromsø kommune om endringen.

Under en pressekonferanse tirsdag uttalte også kommuneoverlege i Bodø, Tor Claudi, at de også endrer praksis:

– Det har vært mye uklarheter på dette. Vi har greid å trekke opp mellom seks og syv doser hittil. Nå er beskjeden at man skal hente ut seks. Det skal vi forholde oss til, uttalte han da.

– Spesiell situasjon

Opptrekk av flere enn seks doser defineres nå av FHI som «off label», og ekstradosene må godkjennes av ansvarlig lege, som også blir ansvarlig for konsekvensen av bruken.

Å ta det ekstra ansvaret er uproblematisk, mener Levanger-overlege Tommy Aune Rehn. De sikter seg fortsatt inn på at det er 6,8 doser per glass av Pfizer-vaksinen.

– Dette handler om situasjonen vi er i. Det handler om å komme seg kjappest ut av en spesiell situasjon vi nok ikke har hatt siden spanskesyken, med et mulig unntak av asiasyken. Dette skjer ikke hvert tiår eller hvert 50. år, sier han.

Han presiserer at off-label-bruk av vaksiner heller ikke er unormal praksis.

– Så dette er uproblematisk. Jeg har lettere for å ta den dosen enn å ikke ta den dosen, sier han.

Til Trønder-Avisa har han tidligere uttalt at det er uetisk å ikke benytte seg av hele glasset. Rehn sier at det er viktig å gjøre det en kan for å komme ut av uføret, og at en også har et internasjonalt ansvar.

– Vi har x antall vaksiner i verden, og det er kun tilgangen som sier noe om vi får vaksinert verden og Norge. Om vi skvulper ut x antall doser går det på bekostning av noen. Det vi bruker eller kaster får ikke andre brukt, og andre kan være hardere rammet enn oss, sier han.

Ifølge Trandem i Tromsø kommune er det vanskelig å anslå hvor mange doser de går glipp av som følge av den nye praksisen, ettersom det i noen glass ikke er nok vaksine til å hente ut syv doser.

Hun vil ikke gå like langt som sin kollega i Levanger, og omtale det å ikke bruke den syvende dosen som uetisk.

– Men vil vi også bruke så mange doser som mulig. Vi må se hvordan vi skal få gjort det. Før det må vi avklare noe av det juridiske og regelverket rundt dette, sier hun.

Forsker forsikrer

Gunnveig Grødeland, som er seniorforsker ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo, tror årsaken til FHIs råd om å bruke seks doser istedenfor syv først og fremst er et resultat av at vaksineprodusentene har reist spørsmål om man skal betale per dose eller per glass benyttet.

– Nå er det flere som kaster den syvende dosen fordi de vil forholde seg til det FHI anbefaler. Hva tenker du om det?

SKAL VÆRE LIKE GODE: – Det er ingen grunn til å tro at noen forskjell på dose nummer syv, seks, fem, nummer en og så videre. Så det går helt fint, sier forsker Gunnveig Grødeland. Foto: Rune Blekken

– Det kommer igjen an på hvilken avtale man har med vaksineprodusentene. Når det er sagt, så er vi i en situasjon der det faktisk er mangel på vaksiner og da mener jeg prinsipielt at man bør utnytte det man faktisk har tilgjengelig, sier Grødeland.

Hun forteller at det heller ikke er noen grunn til å tro at den syvende dosen er mindre sikker eller effektiv enn de andre dosene i vaksineglasset.

– Det som er i vaksineglasset er det samme enten det er den syvende dosen eller den første, men det betinger selvsagt at glasset er behandlet i tråd med alle retningslinjene fra første til siste dose, sier hun.

– Det er ingen grunn til å tro at det er noen forskjell på dose nummer syv, seks, fem, nummer en og så videre. Så det går helt fint, fortsetter Grødeland.

Endrer ikke praksis

Kommuneoverlege John David Johansen i Drammen kommune sier til TV 2 at de fikk til å hente ut syv doser innledningsvis, men at de i hovedsak nå kun får til å hentet ut seks.

Smittevernoverlege i Stavanger, Ruth L. Midtgarden, sier til TV 2 at de oppfordrer alle som vaksinerer til å ta ut seks doser av hvert hetteglass, og at det er opp til legen på å stede å avgjøre om en skal ta ut en syvende, om det er mulig.

– Vi bruker den prosedyren som FHI anbefaler for opptrekk av seks doser, og planlegger derfor ikke for syv doser. Hvis det ser ut til å være en tilstrekkelig syvende dose er det greit at den brukes hvis man kan planlegge for dose to for den personen som får denne. Dette forekommer av og til, sier hun.

Også Oslo kommune benytter seg fortsatt av mulighet til å hente ut en syvende dose fortsatt.

– Smittevernoverlegen i Oslo har besluttet at dersom man enkelt får ut en ekstra, full dose fra hetteglasset, kan dosen benyttes. Dette er implementert i våre rutiner, skriver kommunikasjonsrådgiver i Helseetaten i Oslo, Kjartan Sverdrup, i en e-post til TV 2.

Han legger til at de ikke har oversikt over hvor ofte en ekstra dose blir hentet ut.

Henviser til Legemiddelverket

Til VG har FHI-overlege Preben Aavitsland sagt dette om endringen:

– Vi ønsker ikke å anbefale en bruk som er utenfor det som er godkjent av Legemiddelverket. Den ansvarlige for kommunens vaksinering kan godkjenne off-label bruk.

Tirsdag henviste FHI til Statens Legemiddelverk på spørsmål om vaksinedosetemaet. Til TV 2 sier medisinsk fagdirektør der, Steinar Madsen, at dette handler om formaliteter.

– Denne vaksinen er godkjent for seks doser i hele Europa, og det må vi stå bak, som en av legemiddelmyndighetene i Europa.

Samtidig presiserer han at off-label-bruk er tillatt i Norge.

– Men da påtar du deg et visst ansvar. Det er masse legemidler som brukes off-label i Norge, og hver eneste gang er det legen som tar ansvar for dette.

Om at Tromsø og Levanger har landet på forskjellige løsninger sier han:

– Jeg synes dette var meget fornuftig. Den ene har landet på det ene, og skal gå videre, mens den andre har landet på det andre, sier Madsen.

Han sier at det er vanskeligere å trekke ut den syvende dosen, men at det ikke innebærer større risiko, om den blir tatt riktig.

– Den må være 0,3 milliliter.