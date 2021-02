Journalist fikk tilbud om å rykke frem i vaksinekøen fordi han er 6,2 cm høy

Forrige uke tok Thorp et stort hopp fremover i vaksinekøen.

Årsaken var at myndighetene hadde kategorisert ham som sykelig overvektig.

Dette skriver Thorp selv i Liverpool Echo, hvor han er journalist og politisk redaktør.

Thorp innrømmer å har lagt på seg et par kilo under koronapandemien, men at han ikke skjønte noe da helsemyndighetene ringte.

– Jeg ble overrasket over at jeg var sykelig overvektig. Det fikk meg til å tenke over hva jeg nå skal finne på under pannekakekveldene, sier han til BBC.

BMI på 28.000

Det skulle vise seg å være en datafeil som gjorde at myndighetene hadde registrert at Liam Thorp kun er 6,2 centimeter høy og derfor har en BMI på utrolige 28.000.

Myndighetene anser at en BMI på 18,5 til 24,9 er normalvektig, mens 25 til 29,9 er overvektig.

Har man over 30 i BMI, anser myndighetene vekta som sykelig.

Ettersom myndighetene hadde regnet ut at Thorpes BMI var utrolige 28.000, mente de at han måtte prioriteres.

A headline I never thought I would write https://t.co/cBPLhwM2iv — Liam Thorp 💙 (@LiamThorpECHO) February 17, 2021

– Håper at andre kan gjøre det samme

Det er nærliggende å tro at Thorp skulle ha blitt registrert som seks fot og to inches høy, altså 188 centimeter.

Thorp har nå informert myndighetene om at han faktisk ikke er 6,2 centimeter høy, og at han derfor ikke trenger å bli prioritert i vaksinekøen.

– Jeg vil heller at en annen som har bruk for vaksinen får den før meg, som kan vente litt på den. Jeg håper at andre vil gjøre det samme, sier han.

Det er HNS Liverpool Clinical Commissioning Group som registrerte at Thorps høyde og BMI.

– Vi håndterer millioner opplysninger hver dag, og vi ønsker å være så presise som mulig, men det er tydelig at det skjer datafeil her og der, sier lege Fiona Lemmens.