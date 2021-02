Politiet fant bevisstløs kvinne i leilighet i Bergen

Politiet i Bergen fikk beskjed om slåssing og bråk i en leiligheten på Nesttun i Bergen klokken 00.56 natt til tirsdag.

Ved ankomst ble det funnet tre rusede personer i leiligheten og masse røyk, skriver politiet på Twitter.

110-sentralen melder at brannen ble raskt slukket klokken 01.32.

Ifølge politiet er årsaken til at det brant ikke klarlagt. De tre personene i leiligheten er sendt til sykehus for kontroll. Det dreier seg om to menn i 30-årene og en kvinne.

Politiet har foreløpig ingen opplysninger om hvorfor kvinnen var bevisstløs eller skadeomfanget.