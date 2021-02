Ler av Klæbo-utspill

– Jeg håper og tror at han ikke er helt komfortabel med å møte meg i spurt, sier Erik Valnes. Han ler av Johannes Høsflot Klæbo som prøver å skyve forventningspress over på konkurrentene.

Valnes humrer og ler godt av Klæbos VM-utspill. Landslagskompisen påsto til TV 2 at han ikke er favoritt i noe som helst i dette mesterskapet. Ikke engang klassisk sprint.

– Nå synes jeg han skal ta det helt rolig.

I VM er Valnes en rival til Klæbo, spesielt etter at han satte trønderen på plass i verdenscupsprinten i Ruka før jul. Og mannen fra Sørreisa rister oppgitt på hodet av Klæbos forsøk på å skyve forventningspresset over på andre. Kanskje spesielt Valnes.

– Du ser på dette som litt psykisk krigføring før torsdagens dyst?

– Ja ja. Men jeg biter ikke på den, nei.

Erik Valnes innrømmer at han er en av favorittene og det trives han godt med.

– Tror du Klæbo frykter at det kan bli spurtoppgjør mot deg?

– Jeg håper og tror at han ikke er helt komfortabel med at vi skulle komme side om side på oppløpet.

– Er du bedre enn han i den delen av løpet?

– Jeg vil ikke si at jeg er bedre.

– Men minst like god?

– Jeg håper at jeg kan "matche" han i en spurt på torsdag. Det har jeg troen på!

Før det kommer til et spurtoppgjør tror Valnes at den kommer til å bli gått styggfort i den siste bakken. Avgjørelsen kan falle der.

– Ja, det kan skje, de to første bakkene ligger mer i skygge og der er det fastere snø, og ikke så lett å stikke ifra. Hvis det blir så løst, som nå, under løpet så føles det som vi bruker 20 sekunder lenger tid opp enn i fjor her - på grunnet av føret. Jeg tror denne sprinten under disse forholdene virkelig kommer til å bli krevende. Og oppløpet blir jo nærmest dobbelt så langt fordi man kommer inn i så lav fart. Det blir viktig å unngå å miste fart i svingene, der må man være kattemyk og fjærlett.

– Men du er stor kar?

– Det er mange i sprint som har store kropper så det blir likt for alle. Jeg ser på denne sprinten, under disse forholdene, som en kraftprøve. Det blir tungt! Løpene blir jo på en måte lenger, det blir en fordel å være godt gjennomtrent. Og selv om jeg har en stor kropp så er jeg ganske godt trent. Det håper jeg å kunne profitere på, sier Erik Valnes.