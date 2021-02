– Sorry, Johannes. Dette er noe av det dummeste jeg har hørt

At Johannes Høsflot Klæbo hevder ikke å være favoritt på en eneste VM-øvelse er faktisk noe av det dummeste jeg har hørt. Så god er han rett og slett, at det knapt har vært en større VM-favoritt på herresiden enn det Klæbo er nå.

Blant bookmakerne finnes det heller ingen som anses i nærheten av en like sannsynlig vinner som det Johannes Høsflot Klæbo er på sprinten. Spiller du på seier til Byåsen-løperen, får du knapt igjen pengene. Det samme gjelder for ordens skyld herrestafetten, der samme mann skal avslutte ballet. Så god er Johannes Høsflot Klæbo.

VM-gullet vil sannsynligvis også se lekende lett ut Petter Skinstad

Mannen bak det allerede legendariske Klæbo-klyvet er en større favoritt på sprinten enn Alexander Bolsjunov er på distanseløpene. Faktisk er han blant bookmakerne også en større favoritt enn svenskenes fremste medaljehåp i kvinneklassen, Linn Svahn. Hos söta bror er det ingen som lurer på hvem som er favoritten, i hvert fall ikke om du spør Svahn selv.

Hva er det så som gjør Johannes Høsflot Klæbo til en av tidenes største VM-favoritter på herresiden?

For det første er han tilnærmet ubeseiret på sprint de siste sesongene. I klassisk sprint er Høsflot Klæbo aller best, mens mange av de andre toppsprinterne er hakket bedre i skøyting. Pellegrino, Chanavat og Retivykh vil sannsynligvis få det tungt i Oberstdorf.

Det eneste klassisksprinten Høsflot Klæbo IKKE har vunnet de siste årene er da han ble satt på plass av et nord-norsk godstog i Ruka. Da Erik Valnes gikk inn til seier og gjorde slutt på trønderens seiersrekke trodde kanskje noen dette var starten på slutten for Høsflot Klæbos dominans.

Allerede dagen etter satte han skapet på plass med seier på 15-kilometeren, og på landslagets neste sprintøkt var han overlegen. Fullstendig overlegen. Siden den gang har han vunnet på Lygna, tatt NM-gull i Granåsen og sklidd inn til en overlegen seier på generalprøven i verdenscupen i Falun. Slik blir du VM-favoritt av.

De tøffeste konkurrentene finner Høsflot Klæbo på sitt eget lag, i løpere som Erik Valnes, Emil Iversen og Pål Golberg. På en topp dag klarer alle disse tre nesten å følge trønderen, men bare nesten. Nærmest er Erik Valnes, som er en like stor sølvfavoritt som Johannes Høsflot Klæbo er gullfavoritt. Dette kan nordmennene bruke til sin fordel.

I VM møter de nemlig en løype som stiller helt andre krav til løperne enn enkelte World Cup-løyper. Der er ofte fokuset å tilbringe mest mulig tid på stadion, i nærheten av publikum. I Oberstdorf avgjøres sprinten i motbakkene der Marit Bjørgen i sin tid for alvor viste hva som bodde i tidenes vinterolympier. I de samme motbakkene er det (nesten) ingen som følger Høsflot Klæbo når han setter inn turboen.

Legger du til en teknisk krevende utforkjøring inn mot mål, avsluttet med et oppløp i høy fart, blir det enda klarere hvorfor trønderen er favoritt. Der Erik Valnes kan utfordre lagkameraten med sin råskap i motbakkene, er det kanskje Oskar Svensson som er nærmest å følge Klæbo i utforkjøringen inn mot mål. Inne på oppløpet er nok Emil Iversen den som er i nærheten av å skape den samme farten som storfavoritten. Problemet til konkurrentene? Johannes Høsflot Klæbo er like god eller bedre enn alle disse på alt dette.

Som om ikke oddsen for seier var lav nok fra før, gjør værforholdene VMs største gullfavoritt på herresiden enda større. Løse forhold betyr mer løping i motbakkene og vanskeligere utforkjøringer. VM-forholdene gjør det viktigere enn noensinne å gå og kjøre lekende lett på skia.

Ingen leker seg som Johannes Høsflot Klæbo. Derfor vil sannsynligvis VM-gullet også se lekende lett ut, som det som regel gjør for trønderen når ting stemmer. Sorry, Johannes! At du ikke er favoritt er noe av det dummeste jeg har hørt!