Opposisjonspartiene enige om lavere fergepriser

Det opplyser partiene i en felles pressemelding.

Slik lyder forslaget:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med forslag til reduserte fergetakster allerede for inneværende år, og en forpliktende plan for halvering av fergepriser på både riksveg- og fylkesvegsamband. Løsninger for lavere takster for pendlere skal prioriteres og reduksjonen skal finansieres av staten.»

Forslaget vil bli stemt over tirsdag, i forbindelse med behandlingen av regjeringens seneste krisepakke.

Partiene vil ha flertall, og få gjennomslag i Stortinget.

Frp: – Tydelig signal

Frps samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud sier at Fremskrittspartiet forsøkte å få med de andre opposisjonspartiene på et forslag om å bevilge 1,5 milliarder kroner til å halvere fergeprisene.

– Dette kunne Ap og Sp sørget for at fikk flertall, men det ønsket de ikke. Det er synd, først og fremst for alle pendlere og andre som er avhengige av fergene i det daglige langs kysten vår.



– Men det forslaget vi har blitt enige om vil i hvert fall gi et tydelig signal om at det nå skal komme en nedtrappingsplan fra regjeringen, sier Hoksrud.

Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson, Sverre Myrli, understreker at det var Ap som var først ute med forslaget om å halvere fergeprisene.

– Men så kom vi i en situasjon hvor Ap hadde ett forslag, mens Sp og Frp også hadde hvert sitt forslag. Nå er vi glade for at vi har klart å formulere et forslag sammen, sier Myrli.

FORNØYD: Sverre Myrli (Ap) Foto: Terje Pedersen / NTB

– Håper det ikke tar for lang tid

Myrli sier at det ikke er mulig å forutsi når fergeprisene faktisk kommer til å være redusert.

– Vi håper at det ikke tar for lang tid, men det er ikke mulig å slå fast nøyaktig når dette vil skje.

– Med det flertallet dere har, hvorfor ba dere ikke bare om innføre priskuttet med en gang?

– Det er snakk om mange penger her, så vi kan ikke bare knipse med fingrene. Det er snakk om både statlige og fylkeskommunale ferger, så nå gjelder det å få på plass et system som sørger for at vi kan gjøre dette på en skikkelig og ordentlig måte, svarer Myrli.