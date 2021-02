TROMS/FINNMARK: Det sier den isolerte brøytebilssjåføren etter at han ble stående fast i snøstormen i Troms og Finnmark.

Brøytebilsjåfør Bjørn-Tore Karlstad skulle bare brøyte veien da han mandag ble stående fast i stormen i Troms og Finnmark.

I ISOLASJON: Bjørn-Tore Karlstad er brøytebilsjåfør, og skulle bare gjøre jobben sin da han ble sittende fast i snøstormen. Foto: Privat

– Det er jo som å gå i krig med en sprettert. Bilen kom seg ikke lenger, og den står fast der. Det var så mye snø på veien, sier han.

I flere dager har stormen herjet i Troms og Finnmark. Den har stengt skoler, veier og isolert både Mehamn, Kjøllefjord og Alta.

– Vi har en veldig utfordrende situasjon i Alta. Vi har hatt betydelig med snøskredfare og mange ras som har gått, sier ordfører i Alta kommune, Monica Nielsen (Ap), til TV 2.

Isolerte av snøskred

I Alta var 200 personer isolerte av et snøskred som gikk lørdag.

– Vi har ikke opplevd at det har gått så stort ras at linjene går, sier Linn Beate Johnsen Andersen. Sammen med samboeren ble hun i ettermiddag fraktet ut med båt fra campingvognen de sto fast i.

Men situasjonen i kommunen er fremdeles kritisk.

26.000 mennesker i Alta-regionen har ikke muligheten til å komme seg til lokalsykehuset. Akutte oppdrag kan gå med fly til Tromsø. Lufthavna er åpen, men det er ikke en god situasjon.

I hele landet

Skredfaren er også stor i resten av landet.

– Fremover vil det kanskje være Vestlandet og Nordlandet som får det verst, for der kommer det mest vær, men generelt er det slik at vi anbefaler å unngå skredterreng i hele landet, sier Ingrid Skrede, skredvarsler i NVE til TV 2.

En time etter at brøytebilssjåførene var gått i gang med matlagingen, gikk strømmen i kommunen, og for brøytebilsjåførene kan det bety en kald natt.

De har derfor tent masse stearinlys for å holde varme frem til strømmen kommer tilbake eller at de blir hentet ut.

Til tross for at stormen har budt på store utfordringer, tar lastebilsjåføren Bjørn-Tore Karlstad det med et smil:

– Man skal ikke være så dramatisk, det ordner seg bestandig.