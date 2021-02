Får Fantasy-forbud etter skade-lekkasje

Aston Villa-spillerne får ikke lenger lov til å delta i Fantasy-turneringer, etter at byttene deres avslørte at lagets kaptein og ledestjerne, Jack Grealish, måtte stå over helgens oppgjør mot Leicester grunnet en skade. Det skriver The Times.

Før helgens oppgjør skrev en Twitter-bruker som kaller seg «FPL Insider» at Aston Villa-spillerne Matt Targett, Conor Hourihane (for tiden på lån i Swansea) og Neil Taylor, samt to i støtteapparatet, hadde fjernet Grealish fra Fantasy-laget sitt.

⚠️🔻 [AVL] Multiple insiders transferred OUT Grealish!



○ [02-19] Matt Targett

○ [02-19] Conor Hourihane

○ [02-19] Neil Taylor

○ [02-19] Scott (1st Team Performance Analyst)

○ [02-18] Rob (Physio)#FPL #GW25 — FPL Insider (@insider_fpl) February 19, 2021

En time før serierunden starter går byttefristen i managerspillet ut. Runden ble sparket i gang fredag med oppgjøret mellom Leeds og Wolves, og dermed lå byttene åpent ute to dager før Villas kamp. Det førte til voldsomme spekulasjoner, og da lagoppstillingene kom var ingen Grealish å se verken på banen eller benken.

Aston Villa-manager Dean Smith sier klubben vil etterforske hendelsen.

– Jeg ble gjort klar over at det verserte rykter i sosiale medier om at han ikke skulle spille. Dersom det er noe som kommer fra vårt treningsfelt, vil jeg finne ut hvor det kommer fra og gi en reprimande til de det gjelder, sier han til Birmingham Mail.

Villa-manageren innrømmer at det kan ha gitt motstanderen en fordel.

– Det kan det gjøre, og det er ikke noe jeg er fornøyd med. Vi vil definitivt komme til bunns i dette, sier Smith.

Aston Villa tapte 1-2 uten Grealish, og kjemper nå en kamp mot klokken for å få ham klar til lørdagens oppgjør mot Leeds.

Lagets superstjerne hadde inntil helgen spilt alle kampene denne sesongen, og stod bokført med seks mål og ti målgivende.