Bikini-forbud utløser boikott – norsk duo håper det bidrar til endring

Årsaken er at de ikke får spille i bikini.

Turneringen i Doha neste måned er den første i sitt slag som arrangeres i Qatar. Dit kommer ikke to store profiler i sandvolleyball-sirkuset på kvinnesiden.

Det internasjonale volleyballforbundet (Fivb) oppfordrer deltakerne til på spille kampene i Doha iført t-skjorter og lengre bukser «av respekt for kulturen og tradisjonene i vertslandet».

Det nekter VM-sølvvinner Borger og Sude fra Tyskland å finne seg i.

– Vi er her for å gjøre jobben vår, men stoppes fra å bære våre arbeidsklær, sier Borger til den tyske radiostasjonen Deutschlandfunk.

BOIKOTTER QATAR: Den tyske stjernen Karla Borger. Foto: Leon Neal / AFP

– Det er virkelig det eneste landet og den eneste turneringen der regjeringen forteller oss om hvordan vi skal skjøtte jobben vår – det kritiserer vi, fortsetter hun.

Norsk duo i Qatar

Den norske duoen Sunniva Helland-Hansen (23) og Ingrid Lunde (29) gjør ikke som det tyske laget og kommer til å spille World Tour-turneringen i Qatar.

– Dette er første gang det blir arrangert en turnering for kvinner i sandvolleyball i Qatar. Firestjerners-turneringer er for begge kjønn, men Qatar har bare arrangert herreturnering de siste sju årene. Derfor ser vi på dette som et steg i riktig retning, skriver den norske duoen til TV 2.

– Vi respekterer og støtter Borger/Sudes valg, men for vår egen del er vår deltagelse ikke basert på politikk, men rett og slett fordi vi ønsker å få konkurrere i sandvolleyball, fortsetter Helland-Hansen og Lunde.

– På tide at spillerne får bestemme

Karla Borger sier at hun normalt ikke ville hatt problemer med å tilpasse seg kulturen i et land, men at varmen i Qatar gjør det nødvendig å spille i bikini. Det kan bli opptil 30 grader i Doha i mars.

SAMLING PÅ TENERIFE: Ingrid Lunde (t.v.) og Sunniva Helland-Hansen forbereder seg på Qatar-turneringen på Tenerife. Foto: Privat

Den tyske sandvolleystjernen stiller videre spørsmål ved om man i det hele tatt burde ha lagt en turnering til Qatar.

– Det skal nok gå bra å spille. Varmt blir det uansett. Bekledning i sandvolleyball har alltid skapt diskusjon. Kanskje kan denne problemstillingen i nytt format hjelpe oss videre til å diskutere bedre løsninger i fremtidige turneringer, sier Helland-Hansen/Lunde.

– Hva legger dere i det?

– Vi mener at det er på tide at spillerne selv skal bestemme hva man skal spille i.

Nyetablert lag med OL-håp

Helland-Hansen og Lunde er for tiden på samling på Tenerife, før de drar til Qatar for turneringen om to uker.

– Her får vi mye internasjonal matching, som er ideelt, ettersom mange andre land også er på samling her nede.

I første omgang er målet i Doha å kvalifisere seg til hovedrunden.

– Vi er et nyetablert lag, og vi gleder oss veldig til å konkurrere igjen etter et stillestående 2020. Dette blir god forberedelse til OL-kvalik i Continental Cup, som spilles i mai, sier den norske duoen.

Der håper de å få med seg en billett til OL i Tokyo senere til sommeren.

– Dette er jo jobben vår, så det er klart vi går inn for å vinne. Det krever at vi spiller vårt beste i Continental Cup, hvor kun ett lag kommer videre.