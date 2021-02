Overrasker med podcast-samarbeid

Mandag slapp strømmetjenesten Spotify de to første episodene i tidligere president Barack Obama og rockelegenden Bruce Springsteen sin nye podcast «Renegades: Born in the USA».

Presidenten og rockeren møttes for første gang i 2008 under et valgkamparrangement, og har senere utviklet et varmt vennskap. Nå overrasker de med et nytt samarbeid.

Det skriver New York Times.

Resultat av flere samtaler

Podcast-serien er et resultat av en rekke samtaler mellom Springsteen og Obama tatt opp i Springsteen sitt hjemmestudio i New Jersey mellom juli i desember i fjor.

De to superstjernene diskuterer temaer som rase, farsrollen og den dype splittelsen som har oppstått i det amerikanske samfunnet i forbindelse med president-valget.

– Jeg og Bruce har vært på våre egne parallelle reiser. Men vi deler fortsatt en grunnleggende tro på at det amerikanske idealet, sier Obama i den første episoden.

Stikk til Trump

Til tross for at podcasten gjør et forsøk på å forstå splittelsene i det amerikanske samfunnet, unngår Obama og Springsteen i størst mulig grad politikk og holder seg til personlige historier.

Men Obamas syn på sin etterfølger Donald Trump ble tydelig allerede i den første episoden.

– I tre år har jeg vært nødt til å se på en etterfølger som var fullstendig motstander av alt jeg trodde på. Og jeg var også vitne til et land som så ut til å bli sintere og mer splittet for hver dag som gikk, sier Obama i episoden.