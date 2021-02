Mann funnet død i Kristiansund

Politiet opplyser om at det mandag ble gjort funn av en død mann i nærheten av en skole i Kristiansund. Politiet tror at det er en mann som tidligere har blitt meldt savnet.

Mannen ble funnet i 15-tiden av to mindreårige jenter, som varslet politiet.

Politiet skriver at de foreløpig er usikre på mannens identitet, men at de tror at mannen er en person som tidligere har blitt meldt savnet i området, da mannen ble funnet i det samme området hvor politiet tidligere har lett etter den savnede personen.

Den savnedes pårørende er varslet om funnet.

Politiet skriver at det foreløpig ikke er noe som tyder på at mannen har blitt utsatt for noe kriminelt.

- Kriminalteknikere har i ettermiddag arbeidet på stedet, sier politiinspektør Ove Brudevoll.

Han opplyser at avdøde vil bli sendt til rettsmedisinsk obduksjon ved St. Olavs hospital. Der vil det også bli foretatt sikker identifisering av avdøde.