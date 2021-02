Håndballprofil fikk hjertestans på trening

Portugals landslagsmålvakt Alfredo Quintana, som spilte det meste av VM-kampen mot Norge i januar, fikk hjertestans på mandagens trening med Porto, bekrefter klubben på sine nettsider.

Den cubanskfødte 32-åringen fikk umiddelbar behandling på stedet og ble stabilisert, før han fraktet til sykehus med ambulanse.

Porto skriver at de vil komme tilbake med mer informasjon så fort de har mer å melde.

Quintana har spilt for Porto siden 2010. I 2014 fikk han sin første kamp for det portugisiske landslaget. Quintana er en av flere cubanere som spiller for Portugal, som har tatt store steg de siste årene.