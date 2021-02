Atlético-yndlingen vil spille med Haaland: – Håper det er gjensidig

Se Atlético-Chelsea på TV 2 Sport 1 og Sumo tirsdag fra klokken 20.45.

Flere har for lengst spådd at Kylian Mbappé (22) og Erling Braut Haaland (20) kommer til å ta over etter Cristiano Ronaldo (36) og Lionel Messi (33) den dagen de ikke lenger dominerer fotballverdenen.

Men en annen som fort kan melde seg på i kampen om fremtidens gullballer, er Atlético Madrids vidunderbarn João Félix (21).

– Cristiano og Messi nådde et nivå ingen andre har klart, så jeg håper å kunne gjøre det samme. Mbappé og Haaland har satt seg selv i en god posisjon til å etterfølge dem. Hvis jeg også klarer det, vil det være veldig bra, sier portugiseren til The Telegraph.

Félix håper også at han kan bli lagkamerat med de to målmaskinene.

– Jeg vil gjerne spille sammen med dem en dag. Jeg håper det er gjensidig, sier han, uten å si noe om hvilken klubb.

Etter sine to scoringer mot Sevilla forrige uke, sendte Haaland en takk til Mbappé for å ha motivert ham med hat trick mot Barcelona kvelden før.

Félix er sikker på at superungguttene får det beste ut av hverandre.

– Når vi ser spillere på samme alder, ønsker du å utrette det samme. Vi ønsker å vise folk hva vi kan, sier den tidligere Benfica-spilleren.

Félix erkjenner imidlertid at det kan bli vanskelig å hamle opp med den norsk-franske duoen på toppscorerlistene. På 27 kamper står han med ni mål i alle turneringer for Atlético Madrid denne sesongen.

– De er mer rene angripere enn meg. Mbappé ligner mer på Cristiano, som drar seg inn fra kanten. Jeg er litt mer som en hengende spiss, sier Félix.