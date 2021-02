Har begynt hentingen av snøskredfaste i Alta

Rundt 200 personer i Alta ble skredfaste, søndag. Mandag ettermiddag har to båter transportert flere av de skredfaste til Alta by.

Et syv meter høyt skred stengte søndag fylkesvei 8830 og isolerte 100 hyttefolk og 100 fastboende i områdene ved Skillefjord.

Samme dag startet planleggingen med å hente ut de skredfaste via to båter. Mandag morgen sa ordfører Monica Nielsen (Ap) at været gjorde det lite sannsynlig at noen kunne bli hentet ut før tirsdag.

NRK skrev imidlertid senere at Alta kommune klarte å arrangere at to båter kunne frakte flere av de skredfaste fra isolerte Storekorsnes til Alta by mandag ettermiddag.

Rådmann i Alta, Bjørn-Atle Hansen, bekrefter til TV 2 at de to båtene har gått som planlagt.

– Jeg har ikke fått melding om noe annet. Dersom båtene har vært fulle, så har opptil 190 personer blitt hentet, sier Hansen.

Han vet imidlertid ikke nøyaktig hvor mange som har blitt hentet.

Henter resten på tirsdag

Hansen forteller at det for flere av dem var nødvendig av helsemessige årsaker. Samtidig understreker han at snøskred ikke er uvanlig i Finnmark, og at «det er sånn som skjer når været slår om».

– Resten som skal inn, kommer i morgen.

Stengt vei

Som følge av rasfare har også E6 blitt stengt ved Langfjordbotn. Hansen beskriver veien som å være innfartsåren til Vest-Finnmark.

– Det er dette som er den største utfordringen nå. Jeg har snakket med Statens Vegvesen, og de forteller at de fortsatt driver med kartlegging av faren.

Rådmannen sier at det trolig ikke blir noen gjenåpning av veien mandag.

– Det vil bli gjort en ny vurdering av rasfaren i morgen, da været vil være bedre, sier Hansen.



(NTB/TV 2)