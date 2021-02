Pia (28) kjempet i 19 måneder – så kom telefonen som endret alt

I oktober fortalte TV 2 historien om den 28 år gamle medisinstudenten Pia Pernille Pålsdatter fra Oslo.

Som fersk student fikk hun beskjed om at moren var blitt syk. Den da 20 år gamle kvinnen måtte avbryte studiene og gikk fra å være fulltidsstudent til å være pårørende og hjelpepleier.

Etter et år var Pia tilbake på studiene igjen. Men så begynte hun selv å slite. På grunn av en akutt forverring av hennes medfødte astma var 28-åringen inn og ut av sykehus, og studiene.

Innlagt dagen før eksamen

Til tross for mange turbulente år på studiene og to og et halvt års forsinkelse klarte hun å ta alle eksamener.

Pia fulgte normal undervisning frem til mai 2019, men rett før eksamen gikk det galt igjen.

– Jeg begynte å slite litt med mat da mamma var syk. Det var nok et større problem enn jeg trodde, fortalte hun til TV 2 i oktober.

28-åringen hadde utviklet alvorlige spiseforstyrrelser og var alvorlig underernært. Det tålte ikke de allerede alvorlig svekkede lungene hennes, og dagen før eksamen ble hun lagt inn på medisinsk avdeling.

Fristen for å søke permisjon ved legestudiet er 1. april. Og i motsetning til andre fakultet ved Universitetet i Oslo kan ikke medisinstudenter søke permisjon med tilbakevirkende kraft.

Én eksamen unna midlertidig legelisens, og rett før hun skulle begynne i ny jobb som legevikar, mistet Pia studieplassen.

Gjentatte avslag

Det ble starten på en 19 måneder lang og intens kamp.

Sammen med jurist og bror Marius Nordby har 28-åringen skrevet nærmere 100 brev til ulike instanser, i håp om å få studieplassen tilbake.

Etter gjentatte avslag fra klagenemda ved UiO hadde Pia nesten gitt opp legedrømmen.

STØTTE: Pia har funnet mye trøst i hunden Dina de siste månedene. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Mandag 22. februar kom imidlertid telefonen hun har ventet på i 19 måneder. Medisinsk fakultet ved UiO har snudd, og 28-åringen får studieplassen tilbake.

Det skjer etter press fra både Stortinget og Kunnskapsdepartementet.

I vedtaket fra Klagenemda som TV 2 har fått tilgang til, kommer det frem at departementet sendte et brev til klagenemda ved UiO 31. januar 2021, hvor de konkluderte med at det var grunnlag for å behandle Pias sak på nytt med sikte på å omgjøre tidligere vedtak.

– Jeg tenkte at dette aldri kom til å gå, så jeg fikk helt sjokk og begynte å gråte med en gang, sier Pålsdatter til TV 2 noen timer etter at beskjeden kom.

Nå ønsker 28-åringen å takke alle som har støttet henne i kampen om å få studieplassen tilbake.

FIKK BLOMSTER: Mandag kveld fikk Pia tilsendt blomster fra Arbeiderpartiet-politikerne Nina Sandberg og Tuva Moflag samt Venstre-politiker Carl-Erik Grimstad. De har alle engasjert seg sterkt i Pias sak. Foto: Privat

– Jeg er helt overveldet over hvor mange som har støttet meg. Det har vært forferdelig å kjempe i 19 måneder for en studieplass jeg har rett på, sier hun.

Støtte fra statsråden

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Aasheim sier til TV 2 at han er veldig glad på vegne av Pia.

– Vi kjente ikke alle sider ved saken, men sånn vi så det kunne det være i strid med universitets- og høgskoleloven. Derfor ba vi styret ved UiO om å vurdere saken på nytt. Det har de gjort, og etter mitt skjønn landet klokt, sier Aasheim til TV 2.

Statsråden sier de nå ser på hvordan man skal regulere studenters rettigheter ved sykdom. Aasheim er opptatt av at dette ikke skjer igjen.

– Det kan vi gjøre ved å tydeliggjøre lovverket ved at studenter skal ha klare retningslinjer. Her har du et menneske som blir liten mot et stort system, når man får beskjed om at man skulle søkt permisjon før man blir syk. Da ruller systemet over enkeltmennesket, og det må ikke skje, sier statsråden.

– Stor dag

Venstre-politiker Carl-Erik Grimstad har vært sterkt engasjert i 28-åringens sak.

Han sier til TV 2 at denne saken har vært meningsløs fra starten av.

– Vi har ikke råd til å gi slipp på studenter som er så motiverte. Og at hun og broren har holdt ut i denne tiden, er helt fantastisk. Det er akkurat denne type leger vi skal ha i Norge, som er så dedikerte til oppgaven, sier Grimstad.

Venstre-politikeren mener at denne saken er større enn Pia alene, og sier det er en stor dag for norske studenter.

– Medisinsk fakultet ved UiO har fått seg en ordentlig tankevekker. Jeg er overbevisst om at vi trenger en gjennomgang av universitets- og høgskoleloven som følger av denne saken. Viser det seg at regelverket ikke er klart nok, så må vi endre på det, sier Grimstad.

– Blir mye lesing

Aasheim kommer også med en klar beskjed til andre studenter som kjenner seg igjen i Pias historie.

– Universitets- og høgskoleloven trumfer praksisen man har på hvert enkelt universitet. Loven er ganske tydelig på at det skal være rimelighet i vedtakene overfor studentene. Her har vi en student som har vært nødt til å få mye drahjelp, men det er viktig at den enkelte institusjon er der for å hjelpe studentene, og at de ikke blir så rigide at de ikke får den rettferdigheten som Pia får nå, sier statsråden.

Dekan Ivar Gladhaug, ved Det medisinske fakultet på UiO sier at fakultetsledelsen tar til etterretning at Klagenemda i sin fjerde behandling av saken nå har kommet til at studenten skal få sin studierett tilbake.

– Vi skal legge til rette for at hun nå kan komme i gang med studiene igjen. Vi forstår at hun har opplevd situasjonen som vanskelig, og håper at hun får en god studieopplevelse under avslutningen av studiet, sier Gladhaug til TV 2.

Ifølge vedtaket kan Pia begynne på medisinstudiet igjen umiddelbart. Til tross for at den avgjørende eksamenen nærmer seg med stormskritt, kunne ikke 28-åringen vært mer fornøyd.

– Jeg stortrivdes som medisinstudent, og fra dag én visste jeg at dette var noe for meg. Å komme tilbake blir kjempedeilig. Det blir mye lesing, men jeg kunne ikke tenkt meg noe annet, sier hun.