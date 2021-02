«Ingen skal føde alene»

Koronapandemien har ført til strenge restriksjoner på alle våre liv, og vi kjenner alle på hvilke konsekvenser dette har fått for livene våre. Noen av de jeg har bekymret meg for disse månedene er alle mødre som har levd med usikkerhet rundt om partneren får være med på fødselen eller ikke.

En fødsel kan ikke utsettes til smittesituasjonen tillater det. Dette er øyeblikk du ikke får igjen. Øyeblikk bør kunne oppleve sammen som familie.

Når man finner ut at man skal bli foreldre er det mange tanker som går gjennom hodet. Det er en tid med mye forventning, mange spørsmål og for mange også mange bekymringer. For en familie, særlig for de som får barn for første gang, er fødsel noe av det største man opplever. Det er også en situasjon man er sårbar i som uansett hvordan fødselen går er intens. Historiene vi har sett og hørt om mødre som må være alene store deler av fødselen gjør sterkt.

Helseforetakene, som eier sykehusene, har hatt ulike regler til ulike tider. Det er viktig og riktig at tiltakene avhenger av smittesituasjonen, men det vi har sett er at sykehusene, mange steder uavhengig av den lokale smittesituasjonen, har hatt en regel som gjorde at partner ikke fikk komme inn til mor som er i fødsel før «aktiv fødsel».

Dette betyr at mor må kjempe seg gjennom mange timer med rier og smerter alene mens partneren må vente bekymret hjemme. Jeg har sett gravide beskrive hvordan det er nettopp i forkant og etterkant av selve fødselen at partneren trengs mest. Det blir da vanskelig for mange å forstå hvorfor man kan være med akkurat i aktiv fødsel, men ikke får lov til å komme inn noen timer tidligere. Partneren kan avlaste og være en helt nødvendig del av de første timene av det å bli en familie for første gang.

Koronapandemien gjør at vi trenger strenge smittevernregler. Samtidig er det sånn at alle som skal avgjøre hvilke regler som skal gjelde må gjøre avveininger mellom hensyn. Når det gjelder partners mulighet til å delta på fødsel stiller jeg spørsmål om helseforetakene har praktisert dette for strengt. Dette har vi sett eksempler på før, som for eksempel når sykehjem har hatt totalt besøksforbud. Vi må gjøre det vi kan for at familien kan være sammen.

Jeg er glad for at helseminister Bent Høie har vært tydelig på at helseforetakene må legge til rette for at partner kan være med på fødselen og ta i bruk hurtigtest i denne situasjonen. Vi må sette hensynet til kvinnen som skal føde barnet høyest her og ikke ha for tekniske regler som folk ikke forstår.

Nå har vi mulighet til å utføre en hurtigtest og da bør dette absolutt være et av områdene hvor denne prioriteres – familier må få være sammen i disse viktige timene i livet og partner trengs for å gjøre det trygt for mor.

