Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om storbilen Peugeot 605 SV24 tidlig på 1990-tallet - det franske merkets desiderte flaggskip.

Peugeot er et bilmerke jeg har hatt flere modeller fra. Det har vært et par 405, 407 sedan og 407 SW, 406, 307 SW og 3008. Og så var det store 605 da, først en 1990 turbodiesel, og så selveste rosinen i pølsa: Peugeot 605 SV24.

For 605 SV24 var virkelig en ganske imponerende bil. Den jeg hadde var en 1991-modell, og her snakket vi både krefter og komfort i stor overflod. Utvendig design på denne modellen ser jeg fortsatt på som noe av det mer vellykkede på sin tid – og når du plusset på et vakkert interiør som bare var til å stortrives i; ja, da er vel mye sagt i utgangspunktet? Bare synd at tallrike småproblemer ble et skår i gleden for mange 605-eiere...

Også fra denne vinkelen tok bilen seg bra ut. Foto: Peugeot

Greit i baksetet

På veien oppførte bilen seg nøyaktig slik en Peugeot skulle – her trumfet komfort sportsegenskaper med god margin. Ikke at bilen var sløv og treg når det gikk litt unna, men hele tiden var komfortopplevelsen i fokus.

Stor som den var, var den også en utmerket familiebil med to tenåringer å dra på ferieturer med. Siden de klassiske «er vi ikke snart fremme»-spørsmålene bare sjelden kom, tyder alt på at det var ganske greit å residere i baksetet også.

500 liter bagasjerom

Peugeot 605 SV24 var 4,77 m lang og 1,80 m bred. Akselavstanden var 2,80 m og høyden 1,41 m. Egenvekten bekreftet – som for så mange andre biler – at avanserte sikkerhetssystemer for alvor hadde begynt å komme. Tom veide nemlig bilen 1.469 kg, så noen lettvekter var den ikke. Bagasjerom på gode 500 liter var supert når familien skulle på langtur til Bretagne, for eksempel.

Interiøret i toppmodellen var virkelig eksklusivt. Foto: Peugeot

80 liter bensintank

Min 605 SV24 hadde en 3-liters V6-motor med 24 ventiler og 200 hk å sparke fra med. Dreiemoment på 260 Nm var også sterkt delaktig til behagelige turer med et nydelig kraftoverskudd. Girkassen var tidstypisk manuell, 5-trinns. På denne tiden var pristillegg for automatgir i klasse astronomisk, så dette var uaktuelt. Som andre nyere Peugeot-modeller, hadde også 605 forhjulsdrift.

De store kreftene ga bilen anstendige ytelser. 0-100 km/t føk unna på spreke 8,6 sekunder, og toppfarten var oppgitt til 235 km/t.

Ifølge fabrikken krevde bilen 1,14 l/mil ved blandet kjøring – og det var i hvert fall ikke hardt tatt i... Men med en bensintank på kongelige 80 liter, ble jo rekkevidden sånn noenlunde brukbar likevel - 70 mil, sa Peugeot.

Litt CO2-utslipp hadde jeg også – 265 g/km – men hvem tenkte en gang på sånt da?

Passerte 225 km/t

Toppfarten på min 605 SV24 fikk jeg aldri testet helt, men jeg hadde et ualminnelig godt forsøk på hjemvei fra sommerferie i Dinard i Bretagne. Vi skrådde over Frankrike og suste inn i Tyskland ved Saarbrücken, og idet vi passerte fartsgrense opphevet-skiltet, ble det flat pedal. Jeg rakk å se nåla gå forbi 225 km/t, før fruen oppdaget hvor fort det faktisk gikk, og nedla veto mot videre akselerasjon...

Nåvel, man kommer fort frem i hastigheter rundt 140 – 160 km/t også, og sikkert mye mindre stressende, da – for å se det positive i det. Og for å unngå enhver misforståelse: Fartsgalskapen har avtatt betydelig med årene...

Ikke veldig spennende, men en bra førerplass. Foto: Peugeot

– Kjør som bare f...

Var Peugeot 605 SV24 bare gode minner, da?

Nei, så enkelt er det dessverre ikke. Ganske tidlig i mitt eierskap ble jeg kontaktet av verksmesteren hos «min» forhandler. Han kunne melde om en produksjonsfeil som gjorde at det ble skilt ut metallspon i topplokket – ytterst uheldig for motorens videre liv. Han var klar i sin tale: – Kjør som bare f... – ny motor er underveis!

Jeg kan ikke huske hvor bokstavelig jeg tok ham, men den nye motoren kom og dermed var den sorgen slukket.

Dørlåsene frøs til is

Ellers husker jeg godt at vinteren var en frustrerende tid for meg som 605-eier. Modellen hadde en veldig klar svakhet i dørlåsene: De frøs så fort temperaturen dukket under null. Så kontoen for låsolje og isspray var ikke helt beskjeden.

Men ellers var det bare fint...

Peugeot 605 ble lansert i 1989, og ble produsert til 1999. Bilen erstattet både 505 og 604 som merkets nye toppmodell, og hadde samme plattform som Citroën XM. Peugeot 605 gjennomgikk en midtlivsoppdatering i 1995, med både noen karosserijusteringer og oppfrisking av interiøret, foruten nye motorer. 605 ble etterfulgt av Peugeot 607.

Den ble aldri noen stor suksess for Peugeot. Ambisjonene var høyere enn kvaliteten – og dette er sjelden noen god kombinasjon...

