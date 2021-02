Frank Tandberg er død

Forfatteren døde 2. februar i Torrevieja, etter å ha vært preget av kort tids sykdom, skriver Bjørn Aagenæs fra Kolon forlag i en pressemelding.

– Det er jo altfor tidlig og vi sørger over tapet av en god forfatter, med skarpt blikk, sans for realisme, dyp innsikt i samfunnets skyggesider og et humørfylt vesen, skriver Aagenæs.

Tandberg debuterte i 1995 med romanen Nattens joker, og utga senere romanene Løgnernes paradis (1998) og Siste tog øst (2002).