Håndballguttas helvetesuke: – Det er ikke forsvarlig

Landslagssjef Christian Berge mener «helvetesuken» er uforsvarlig, og ønsker å droppe kvalifisering og la rangering avgjøre plassene til OL.

Men så langt har ikke de to internasjonale håndballforbundene valgt å kutte noen kamper.

– Det blir en spesiell uke rett og slett. Det er sneket inn en EM-kvalikkamp i forkant av OL-kvaliken, så vi skal spille EM-kval onsdag og OL-kval fredag, lørdag og søndag, sier landslagssjef Christian Berge lettere oppgitt.

– Dette opplegget, er det reinspikka galskap?

– Det nærmer seg noe i alle fall. Jeg synes det er nesten uforsvarlig i forhold til belastningen på spillerne, mener Berge.

– Et OL er høydepunktet i karrieren og så velger de da å spille den kvalifiseringen på tre dager. Det er tøft i seg selv, og så legges det en EM-kval-kamp foran der. Så…. i mitt hodet er det… det er i alle fall ikke spillernes interesse som står i høysetet her, fortsetter landslagssjefen.

Planlegger med nødlandslag

De siste årene er EM og VM utvidet for å gjøre plass til flere spillefrie dager. Regelen er at det skal være minst en fridag mellom hver av kampene.

Men kvalifiseringen til OL er ikke endret. Kampene for å komme til det viktigste mesterskapet ligger i et forhistorisk spillemønster.

Det er Det Internasjonale Håndballforbundet (IHF) som har ansvaret for OL og VM.

Det Europeiske Håndballforbundet har ansvaret for EM, og i høst ble flere av kampene i EM-kvalifiseringen utsatt på grunn av korona.

Det er disse kampene som nå presses inn i den internasjonale uken med OL-kval.

– Det er ikke forsvarlig å spille fire kamper på fem dager med samme lag, så vi kommer igjen til å bruke to landslag, forklarer Berge.

I januar før VM var det også svært tett mellom kampene. Norge brukte VM-troppen i oppkjøringskampene til mesterskapet, mens rekruttene, «nødlandslaget», spilte EM-kvalik mot Hviterussland. Dette blir løsningen også i mars hvis ikke kampprogrammet blir endret:

10.mars EM-kvalifisering med «Nødlandslaget» mot Latvia.

12. 13. og 14. mars OL-kvalifisering med A-landslaget mot Brasil, Chile og Sør-Korea.

– Finnes bedre måter

I tillegg har spillerne et tøft program i sine klubber på grunn av korona-utsettelser. De går rett fra mange og tøffe klubbkamper på kort tid, til en landslagsuke som er tøffere enn i et mesterskap.

Spillerne har tidligere protestert ved blant annet aksjonen «don´t play the players», men denne sesongen er det tøffere enn noen gang.

– Burde kvalifiseringene bli spilt?

– Med de restriksjonene som er, og slik verden ser ut i dag, så mener jeg det finnes bedre måter å gjøre det her på enn å tvinge alt gjennom hele tida. Hvis vi tenker på belastningen spillerne har i klubb og landslag så spiller de omtrent mesterskap hele tiden fram til sommeren.

– Hva mener du bør gjøres?

– Det er å la rangering avgjøre plassene til mesterskap. Det vil være det mest optimale for utøverne i alle fall. Dette er det sent inn forslag om fra forbundet også, men jeg forbereder meg som om programmet blir gjennomført. Og jeg tror det blir gjennomført, sier Berge.

Den tidligere norske toppspilleren Glenn Solberg er nå landslagssjef for Sverige. Han og svenskene skal også ut i tilsvarende program som Berge og Norge.

– Jeg tenker også et dette blir ekstremt tøft, og jeg må være ærlig å si at jeg skulle ønske at det var annerledes. Det er ikke optimalt. Nå er det spilt så mange kamper, og programmet er ekstremt tett framover, så det sier seg selv at det er fare for skader, sier han.

– Galskap og meningsløst

Sverige skal møtes mandag 8.mars til lunsj. Laget får akkurat testet seg for korona, tatt en styrkeøkt og en prat, før EM-kval mot Montenegro på hjemmebane tirsdag 9.

Så er det reise til Tyskland onsdag 10. En håndballøkt der torsdag 11. før de skal møte Tyskland, Algerie og Slovenia i OL-kvalik fredag 12., lørdag 13. og søndag 14.mars.

– Dette er galskap. Dette er meningsløst. Dette er rett og slett en gambling med spillernes helse, mener TV 2 sin håndballekspert Bent Svele, som lurer på om dette ble funnet på under et julebord.

– Ikke bare er det et tøft kampprogram, men lag og spillere skal reise rundt omkring.

Solberg støtter Berge sine tanker om at OL-kvalifiseringen med fordel kunne vært droppet, og at plassene til mesterskapet hadde blitt avgjort ved rangering.

- Det hadde nok vært det beste for oss også, og ikke minst for spillerne, mener Solberg.

Jeg er mest opptatt av at spillerne blir behandlet med respekt og at vi aldri går på bekostning av helse.

Nå balanserer vi, og kanskje har det tippet over.

– Det kan ende med er at de beste spillerne velger bort noe. Og da er det ikke arbeidsplassen i klubb som velges bort, men landslaget. Det er det ingen som ønsker, sier Svele.